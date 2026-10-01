Bintang klub Barcelona, Gerard Martin, mengatakan bahwa rekan setimnya asal Mesir, Hamza Abdelkarim, memiliki potensi yang besar.

Martin menambahkan, dalam wawancaranya dengan surat kabar Sport, "Hamza Abdelkarim pemain yang pemalu, tetapi ia adalah anak muda yang sangat pekerja keras, dan terus terang ia sosok yang luar biasa."

Ia melanjutkan, "Kami memulai musim ini dengan sangat baik, dan sekarang tiba waktunya untuk berhenti selama beberapa hari, tetapi kami akan kembali dengan hasrat yang besar."

Ia menuturkan, "Saya menggunakan jasa psikolog olahraga, yang membantu saya baik dalam momen-momen baik maupun buruk. Pada momen-momen yang baik, ia membantu saya untuk terus mempertahankan mentalitas yang sama agar saya tidak mundur. Dan pada periode kepercayaan diri yang menurun, menit bermain yang berkurang, atau hal-hal semacam itu, ia membantu saya untuk bekerja dari hari ke hari, meningkatkan kepercayaan diri, dan merasa aman."

Ia menyinggung, "Yamal mengatakan bahwa Anda adalah salah satu pemain sepak bola yang tidak mendapatkan apresiasi yang cukup. Apakah Anda juga merasakan hal itu? Mungkin benar bahwa saya tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dari luar. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah agar rekan-rekan setim, keluarga, dan pelatih saya menghargai saya."

Ia menambahkan, "Kisah tentang Anda yang disamakan dengan Maldini? Eric Garcia khususnya selalu memanggil saya dengan nama itu. Ada juga beberapa pemain lain, tetapi Eric selalu memanggil saya Maldini."

Mengenai Ballon d'Or, ia menegaskan, "Yamal layak memenangkannya, bagi saya ia adalah pemain terbaik, dan karena itu ia harus memenangkannya."

Martin menjelaskan, "Rodri adalah pemain kelas atas, dan ia selalu terbiasa dengan gaya permainan ini, yaitu penguasaan bola, dan karena itu ia juga beradaptasi dengan kami dengan sangat cepat. Ia memiliki pengalaman yang besar, dan hal itu juga terlihat pada momen-momen pertandingan."

Ia menegaskan, "Rodri baru-baru ini mengatakan bahwa menurutnya Barcelona bukanlah kandidat terkuat untuk memenangkan Liga Champions Eropa, dan bahwa tim perlu memperbaiki beberapa hal. Bagaimana Anda melihatnya dari sudut pandang Anda? Terus terang, saya tidak terlalu peduli apakah kami diklasifikasikan sebagai kandidat atau tidak. Karena tujuan kami tetaplah memenangkan Liga Champions Eropa."

Ia menekankan, "Saya tidak berpikir bahwa klasifikasi kami sebagai kandidat memberikan tekanan tambahan kepada kami, sebagaimana ketiadaan klasifikasi ini juga tidak menghilangkan tekanan, karena kami menyikapinya dengan cara yang sama. Dan pada akhirnya, biarkan mereka yang berada di luar klub mengatakan apa yang mereka inginkan. Kami akan fokus pada pekerjaan kami, dan kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk memenangkannya."

Ia menambahkan, "Ada satu hal yang menarik perhatian. Anda tidak pernah mengalami cedera apa pun sejak menjadi pemain Barcelona, bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah, saya mematahkan tangan saya bersama timnas selama musim panas, tetapi memang benar. Saya tidak tahu, saya selalu berusaha menjaga diri saya sebaik mungkin, dan hingga saat ini saya beruntung tidak mengalami cedera apa pun, dan saya berharap hal itu terus berlanjut seperti itu."

Mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya, ia berkomentar, "Tentu saja. Saya akan senang untuk terus berada di sini selama bertahun-tahun lagi. Saya sudah dekat dengan menjalani pertandingan ke-100 saya, dan karena itu saya berharap bisa menjalani 100 pertandingan lagi, dan semua yang datang setelahnya."

Ia menutup, "Apakah Anda akan menandatangani kontrak seumur hidup dengan Barcelona? Ya, pasti. Baiklah, saya harus layak mendapatkannya, tetapi ya, ya. Hingga saat ini segalanya berjalan dengan baik."



