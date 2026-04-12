Bintang Barcelona memutuskan untuk hengkang... Liga Saudi menanti

Salah satu pemain kunci di skuad Barcelona telah mengambil keputusan akhir untuk hengkang dari Barça pada akhir musim ini, seiring dengan berkurangnya perannya secara signifikan dalam skema pelatih asal Jerman, Hans Flick.

Surat kabar "Sport" Spanyol menjelaskan bahwa hilangnya posisi Mark Casado, gelandang Barcelona, dalam susunan pemain Blaugrana sudah menjadi hal yang jelas, di mana sang pemain hanya mendapat menit bermain yang sedikit dalam pertandingan Barcelona, dan kehadirannya di tim menjadi hampir tidak berarti.

Casado absen dalam 7 dari 12 pertandingan terakhir yang dilakoni tim, meskipun pelatih menerapkan rotasi pemain akibat cedera, dan ia juga tidak masuk dalam susunan pemain inti saat "derbi" melawan Espanyol pada Sabtu lalu.

Kembalinya Gavi dari cedera semakin memperketat persaingan di lini tengah, karena pelatih selalu lebih memilih mengandalkannya dalam pertandingan-pertandingan krusial. Situasi ini tidak dapat ditoleransi oleh Casado (22 tahun) untuk satu tahun lagi tanpa partisipasi yang nyata yang menjamin perkembangan yang dibutuhkan.

Dalam konteks yang sama, Barcelona tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain tersebut, dan saat ini tidak ada niat untuk duduk bersama agennya guna bernegosiasi, meskipun kontraknya berakhir pada 30 Juni 2028, di tengah pembicaraan sebelumnya yang tidak berkembang mengenai kemungkinan peningkatan syarat-syaratnya.

Faktor-faktor ini mendorong gelandang asal Catalunya tersebut untuk mengambil keputusan meninggalkan "Camp Nou" segera setelah musim ini berakhir, dan tampaknya tidak ada yang dapat mengubah keputusan yang telah dipikirkan matang-matang ini kecuali perubahan mendadak dan drastis dalam situasinya saat ini, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Sport" mengungkapkan bahwa Liga Saudi menjadi tujuan paling mungkin bagi sang pemain hingga saat ini, mengingat minat beberapa klub di sana untuk merekrutnya.

Semua pihak menanti tawaran finansial yang akan diminta Barcelona, di tengah perkiraan yang menunjukkan keinginan klub untuk mendapatkan 20 juta euro, sementara tampaknya ia sulit bertahan di La Liga karena tidak adanya tawaran yang menarik minatnya.



