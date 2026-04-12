Bintang Barcelona memberi kejutan tak menyenangkan bagi Lewandowski menjelang laga melawan Atlético Madrid

Penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, membungkam kritik dengan mencetak dua gol saat Barcelona mengalahkan Espanyol (4-1) pada Sabtu kemarin di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga Derby Katalonia pada pekan ke-31 La Liga.

Menjelang laga melawan Atletico Madrid, Selasa mendatang, pada leg kedua perempat final Liga Champions, Torres memilih lawan yang tepat dan waktu yang ideal untuk bangkit dari masa paceklik gol yang dialaminya, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya.

Carragher: Maroko akan mengungguli Brasil... dan tersingkir dari Piala Dunia oleh tim ini

Arnold atau Carvajal melawan Bayern Munich?.. Arbeloa mengambil keputusan

Rummenigge: Situasi ini tidak saya sukai.. Ingatlah apa yang dilakukan Real Madrid di Munich

Torres kembali menemukan insting mencetak golnya, di mana gol terakhir yang dicetaknya dalam pertandingan resmi adalah pada 31 Januari lalu melawan Elche, juga di La Liga.

Penyerang Barça itu merayakan gol ketiganya melawan Espanyol, dengan menyundul bola hasil umpan Erick García ke dalam gawang, namun wasit dan VAR menganulirnya karena offside dengan selisih milimeter.

Tanda protes

Ferran Torres memanfaatkan gol pertamanya untuk membuktikan dirinya melalui isyarat yang jelas, di mana ia menggerakkan ujung jari-jarinya dan menutup kedua tangannya lalu membukanya, sebagai teguran bagi mereka yang banyak membicarakan kemandulannya dalam mencetak gol. Namun, selama dua setengah bulan terakhir, ia tampil dalam 13 pertandingan sebagai starter atau pengganti, tanpa mencetak satu gol pun.

Kedua gol ini adalah gol ke-17 dan ke-18 baginya musim ini, di empat kompetisi resmi (14 di antaranya di La Liga), yang menjadikannya salah satu pencetak gol teratas di liga, di mana ia menempati peringkat kelima, hanya selisih satu gol dari Lamine Yamal, serta melampaui 12 gol yang dicetak oleh rekan setimnya di lini serang Catalan, Robert Lewandowski.

Prestasi ini diraih dalam pertandingan ke-201-nya bersama Barcelona, setelah sebelumnya merayakan pertandingan ke-200 melawan Atlético Madrid di Liga Champions (ia masuk pada menit-menit akhir dan tidak mencetak gol).

Ternyata Lewandowski tampaknya akan menjadi starter dalam leg kedua melawan Atlético, namun Ferran Torres telah menunjukkan performa yang meyakinkan untuk diturunkan sejak awal, berkat penampilannya yang gemilang dalam Derby Katalonia, menurut "Mundo Deportivo".

Bintang asal Polandia itu tampil sebagai starter melawan Los Rojiblancos pada leg pertama, sebelum digantikan oleh pelatih Hansi Flick, setelah Pau Coparzi diusir keluar lapangan menjelang akhir babak pertama pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan tim Madrid (2-0) di kandang lawan.