Pemain Inggris Anthony Gordon menunjukkan kepribadian yang kuat dalam penampilan medianya yang pertama, untuk berbicara tentang pengalamannya beradaptasi dengan Barcelona.

Winger Inggris itu berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa, dan tidak merasa kesulitan untuk mengakui bahwa ia belum menampilkan kemampuan terbaiknya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Gordon dalam konferensi pers perkenalan, di mana ia menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas sambutan yang ia terima dari para suporter, seraya berjanji untuk bekerja keras membalas kecintaan mereka dengan gol dan gelar.

Gordon berkata, "Saya memulai dengan cukup baik, tetapi saya tahu bahwa saya bisa memberikan lebih banyak lagi. Kemampuan terbaik saya belum terlihat."

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Ia menambahkan, "Saya menuntut diri saya sendiri untuk mencetak dan menciptakan gol, memikul tanggung jawab, atau mengubah jalannya pertandingan. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh para pemain terbaik dunia."

Ia menegaskan, "Mungkin terkadang saya harus lebih egois, tidak terlalu banyak mengoper bola, lebih banyak menggiring, dan mencoba mencetak lebih banyak gol, karena itulah yang membantu tim memenangkan pertandingan."

Gordon tidak menganggap dirinya bersaing dengan Karim Adeyemi untuk mendapatkan tempat di susunan pemain utama, seraya menegaskan, "Terus terang, saya hanya bersaing dengan diri saya sendiri. Keberhasilan atau kegagalan orang lain tidak memengaruhi saya. Saya fokus untuk berusaha menampilkan level terbaik saya, entah saya bermain 5 menit atau 90 menit."

Ia melanjutkan, "Semua pemain yang ada di ruang ganti, demikian pula pelatih Flick, sangat membantu saya. Terutama para pemain yang berbicara bahasa Inggris, seperti Eric Garcia misalnya. Saya memahami hampir segala sesuatu, tetapi jika ada sesuatu yang tidak saya pahami, semua orang membantu saya."

Mengenai kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, pemain Inggris itu berpandangan bahwa "Paris Saint-Germain dan Real Madrid tidak lebih baik daripada kami, meskipun mereka berhasil mengalahkan kami".

Ia menjelaskan, "Tim Prancis itu mendapatkan waktu istirahat yang lebih panjang daripada kami, dan tiba di pertandingan dengan kondisi fisik yang lebih baik. Melawan Real Madrid, kami bisa saja menang, dan saya rasa kami adalah pihak yang lebih baik, kami menciptakan banyak peluang, meskipun kami tidak menampilkan level kami yang biasanya. Tetapi kami mampu mengalahkan tim mana pun."

Berbicara tentang Aston Villa, Gordon memuji tim Inggris tersebut, seraya menegaskan bahwa mereka memiliki salah satu pelatih terbaik di dunia, yaitu Unai Emery.