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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bintang Barcelona Lamine Yamal pecahkan rekor gol pemain remaja di Liga Champions milik Kylian Mbappe setelah tampil gemilang melawan Aston Villa

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Lamine Yamal terus mengukir sejarah dengan menjadi pemain remaja pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions setelah gol terbarunya ke gawang Aston Villa. Bintang muda Barcelona itu resmi melampaui rekor bergengsi Eropa yang sebelumnya dipegang penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe.

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Yamal menulis ulang sejarah Eropa

Bintang Barcelona, Yamal, menorehkan sejarah melawan Aston Villa pada Selasa malam. Ia resmi menjadi pemain di bawah usia 20 tahun dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions.

Gol penting terbarunya membuat koleksi golnya sepanjang karier di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu mencapai 14. Pemain bernomor punggung 10 Barcelona tersebut terus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta menyerang paling menarik di dunia sepakbola saat ini.

Melampaui bintang Real Madrid

Dengan mencetak gol dalam laga melawan Aston Villa, Yamal resmi melampaui catatan 13 gol yang sebelumnya ditorehkan Mbappe. Penyerang Madrid saat ini itu mencetak gol-gol tersebut di Liga Champions ketika masih remaja dan bermain di Prancis.

Yamal sebelumnya telah memberi tanda bahwa rekor itu terancam ketika ia menyamai Mbappe dengan mencetak sepuluh gol di Liga Champions sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Kini, winger Barcelona tersebut berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak dari kalangan remaja.

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Melesat ke puncak

Rekor terbaru Yamal semakin mengesankan mengingat betapa cepat dan konsistennya ia bersinar di pentas Eropa. Remaja asal Spanyol itu hanya membutuhkan 37 penampilan di Liga Champions untuk mencapai 14 gol di kompetisi bergengsi tersebut.

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Ia mampu beradaptasi dengan mulus di sepakbola Eropa level senior dan dengan cepat menjadi bagian yang tak tergantikan dalam lini serang Barcelona. Pemain muda itu terus menunjukkan kemampuannya di panggung terbesar, membuktikan bahwa bakat luar biasanya tetap bersinar saat menghadapi lawan-lawan papan atas Eropa.

Memperpanjang warisannya di Eropa

Yang mungkin paling mengkhawatirkan bagi para rival Barcelona di Eropa adalah Yamal masih punya banyak waktu untuk memperpanjang rekor barunya secara signifikan. Winger itu baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada Juli mendatang, sehingga masih memiliki banyak kesempatan pada musim ini untuk menambah koleksi golnya.

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Yamal kini akan mengalihkan fokusnya ke pertandingan-pertandingan Barcelona berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa. Ia tentu ingin membawa Barcelona melangkah lebih jauh di turnamen tersebut sekaligus membuat rekor golnya sebagai pemain remaja semakin sulit dijangkau generasi mendatang.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo