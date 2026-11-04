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Lamine Yamal terus mengukir sejarah dengan menjadi pemain remaja pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions setelah gol terbarunya ke gawang Aston Villa. Bintang muda Barcelona itu resmi melampaui rekor bergengsi Eropa yang sebelumnya dipegang penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe.

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Yamal menulis ulang sejarah Eropa

Bintang Barcelona, Yamal, menorehkan sejarah melawan Aston Villa pada Selasa malam. Ia resmi menjadi pemain di bawah usia 20 tahun dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions.

Gol penting terbarunya membuat koleksi golnya sepanjang karier di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu mencapai 14. Pemain bernomor punggung 10 Barcelona tersebut terus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta menyerang paling menarik di dunia sepakbola saat ini.

Melampaui bintang Real Madrid

Dengan mencetak gol dalam laga melawan Aston Villa, Yamal resmi melampaui catatan 13 gol yang sebelumnya ditorehkan Mbappe. Penyerang Madrid saat ini itu mencetak gol-gol tersebut di Liga Champions ketika masih remaja dan bermain di Prancis.

Yamal sebelumnya telah memberi tanda bahwa rekor itu terancam ketika ia menyamai Mbappe dengan mencetak sepuluh gol di Liga Champions sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Kini, winger Barcelona tersebut berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak dari kalangan remaja.

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Melesat ke puncak

Rekor terbaru Yamal semakin mengesankan mengingat betapa cepat dan konsistennya ia bersinar di pentas Eropa. Remaja asal Spanyol itu hanya membutuhkan 37 penampilan di Liga Champions untuk mencapai 14 gol di kompetisi bergengsi tersebut.

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Ia mampu beradaptasi dengan mulus di sepakbola Eropa level senior dan dengan cepat menjadi bagian yang tak tergantikan dalam lini serang Barcelona. Pemain muda itu terus menunjukkan kemampuannya di panggung terbesar, membuktikan bahwa bakat luar biasanya tetap bersinar saat menghadapi lawan-lawan papan atas Eropa.

Memperpanjang warisannya di Eropa

Yang mungkin paling mengkhawatirkan bagi para rival Barcelona di Eropa adalah Yamal masih punya banyak waktu untuk memperpanjang rekor barunya secara signifikan. Winger itu baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada Juli mendatang, sehingga masih memiliki banyak kesempatan pada musim ini untuk menambah koleksi golnya.

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Yamal kini akan mengalihkan fokusnya ke pertandingan-pertandingan Barcelona berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa. Ia tentu ingin membawa Barcelona melangkah lebih jauh di turnamen tersebut sekaligus membuat rekor golnya sebagai pemain remaja semakin sulit dijangkau generasi mendatang.