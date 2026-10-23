Stadion Spotify Camp Nou akan menjadi tuan rumah El Clasico pertama musim 2026-2027 pada Minggu lusa, ketika Barcelona menjamu Real Madrid dalam lanjutan pekan kesepuluh La Liga.

Rodri, yang tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Paris Saint-Germain, bersiap menjalani El Clasico pertamanya melawan Real Madrid dengan mengenakan kostum Barcelona.

Surat kabar Mundo Deportivo dalam laporannya menyebutkan bahwa adaptasi Rodri dengan Barcelona berjalan cepat, karena ia telah benar-benar berubah menjadi mercusuar lini tengah berkat visinya terhadap lapangan, kecerdasan taktiknya, dan kekuatan fisiknya, serta menjadi pemimpin tim berkat kepribadian dan pengalamannya.

Dengan kata lain, Rodri telah menjadi pemain yang tak tergantikan, hal yang terlihat jelas Selasa lalu saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa; karena ia memulai pertandingan di bangku cadangan untuk mendapatkan sedikit istirahat, dan laga tersebut menjadi kekalahan pertama Barcelona musim ini dengan skor 2-4.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Rodri memimpin dua statistik di barisan Barcelona pada Liga Spanyol, yaitu umpan sukses dengan torehan 613 umpan, dan intersepsi dengan torehan 11 intersepsi.

Dalam statistik pertama, Rodri menempati peringkat kedua di level kompetisi, di belakang Renato Veiga, bek Villarreal, yang menyelesaikan 614 umpan. Namun, banyak dari umpan Veiga memiliki risiko lebih kecil, sehingga Rodri dianggap sebagai gelandang paling banyak mengumpan bola di La Liga.

Angka-angka ini tampak istimewa, terlebih karena Rodri absen pada salah satu dari sembilan pekan yang telah digelar hingga saat ini, yaitu pekan pertama melawan Elche, karena ia baru saja bergabung dengan tim dan belum menjalani cukup banyak latihan setelah kembali dari liburan yang menyusul Piala Dunia.

Ia juga hanya bermain penuh dalam 3 dari delapan pertandingan lainnya; karena ia tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan, dan ditarik keluar dalam tiga pertandingan.

Selain itu, Rodri memiliki naluri mencetak gol, meskipun mencetak gol bukanlah tugas utamanya. Di Stadion La Cartuja, saat menghadapi Real Betis, ia mencetak gol pertamanya dengan kostum Barcelona, memanfaatkan salah satu titik kekuatannya yang istimewa, yaitu sundulan kepala setelah bola mati, berkat postur tubuh dan tingginya.

Karakteristik ini juga penting untuk membantu klub Catalan dalam salah satu aspek permainan yang paling banyak menjadi masalah bagi Barcelona dibanding aspek lainnya, yaitu menangani bola mati.

Salah satu pesan yang berulang kali disampaikan Rodri adalah ajakannya kepada Barcelona agar tidak mengubah seluruh pertandingannya menjadi perlombaan serangan balas-membalas yang tiada henti, karena hal itu mengandung risiko-risiko pertahanan yang tidak perlu.

Pemain ini menuntut sebuah umpan tambahan untuk menjamin penguasaan atas jalannya permainan, tanpa mengabaikan sisi serangan.

Flick sepakat dengan gagasan ini, tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa banyak pemain istimewa di Barcelona memiliki karakter serangan langsung, dan cenderung melaju cepat menuju ruang-ruang kosong, dengan pergerakan tanpa bola yang berulang, yang mendorong rekan-rekan mereka untuk melepaskan umpan-umpan langsung.

Yang menonjol di antara mereka adalah Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi.

Menghadapi Real Madrid, yang pandai memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan lawan berkat para penyerang yang memiliki kecepatan luar biasa, seperti Mbappe dan Diomande, atau pemain-pemain yang pandai menembus kotak penalti dari belakang, seperti Bellingham dan Guler, maka Rodri harus mengatur tempo El Clasico, dan seluruh rekan setimnya harus mematuhi arahannya, terutama jika Barcelona kehilangan keseimbangannya dan meninggalkan ruang-ruang kosong di lapangan.