Menurut laporan pakar transfer Matteo Moretto, klub pemegang rekor gelar juara Inggris itu mengincar dua gelandang untuk kemungkinan transfer pada musim dingin. Keduanya adalah Fermin Lopez dari FC Barcelona dan Pablo Barrios dari Atletico Madrid.

Namun, keduanya sangat dihargai klub masing-masing sehingga upaya merekrut mereka kemungkinan akan sulit. Lopez tampil sangat menonjol sejauh ini: dalam 13 pertandingan kompetitif bersama klub Catalan tersebut, ia mencetak enam gol dan membuat enam assist. Barrios juga merupakan pemain inti Atletico.

Padahal, United baru menghabiskan lebih dari 170 juta euro untuk tiga gelandang tengah pada musim panas lalu: hampir 76 juta euro untuk Carlos Baleba, 56 juta euro untuk Andrey Santos, dan 41 juta euro untuk Youri Tielemans.

Namun, lini tengah bukan satu-satunya area yang perlu dibenahi Setan Merah. Seperti dilaporkan The Athletic , United juga ingin memperkuat posisi bek kiri. Salah satu nama yang disebut dalam kaitan ini adalah David Raum dari RB Leipzig.

Persoalan di sektor pemain itu mencerminkan situasi sulit yang dihadapi klub secara keseluruhan. Manchester United tengah mengalami salah satu krisis terbesar dalam sejarah terkini klub dan mencatat awal musim terburuk sepanjang sejarahnya.

Setelah sembilan pertandingan, mereka baru membukukan satu kemenangan sehingga Setan Merah terpuruk di papan bawah klasemen. Pada Sabtu, mereka kembali kalah, kali ini 0-2 dari FC Chelsea. Setelah kekalahan telak 0-3 dari AFC Bournemouth pada akhir pekan sebelumnya, sudah muncul seruan agar pelatih Michael Carrick dipecat. Namun, mantan pemain United itu, yang mendapat kontrak dua tahun pada Mei sebagai pengganti Ruben Amorim setelah sukses menjalani masa sebagai pelatih sementara, untuk sementara tetap dipertahankan.

Sejumlah nama terkenal belakangan disebut sebagai calon penggantinya, antara lain Antonio Conte dan Fabian Hürzeler, yang saat ini melatih Brighton & Hove Albion. Sementara itu, mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann dikabarkan tidak lagi masuk dalam daftar kandidat.