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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bintang Barcelona Gabriel Jesus ungkap 'mimpi' masa kecil jelang El Clasico pertamanya melawan Real Madrid

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Gabriel Jesus bersiap mewujudkan impian seumur hidupnya saat melakoni El Clasico pertamanya ketika Barcelona menjamu Real Madrid pada Minggu ini. Penyerang asal Brasil yang tiba di Camp Nou pada musim panas ini telah mengawali musim dengan baik dan antusias menghadapi lawan yang sudah tidak asing baginya.

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Jesus bersiap menjalani debut di El Clasico

Jesus bersiap merasakan El Clasico untuk pertama kalinya saat Barcelona menjamu Madrid di Camp Nou pada Minggu. Penyerang asal Brasil itu baru bergabung dengan klub pada musim panas ini, tetapi ia sudah diperkirakan akan memainkan peran penting dalam salah satu pertandingan paling sengit di sepakbola dunia.

Ini menjadi momen besar bagi penyerang berusia 29 tahun tersebut, yang beradaptasi dengan sangat cepat terhadap kehidupan barunya di Spanyol. Ia sudah mencetak empat gol dalam tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini, langsung membuktikan kemampuannya kepada klub barunya dan para pendukung tuan rumah yang menuntut banyak.

Mewujudkan impian seumur hidup bermain untuk Barcelona

Menurut Jesus, bermain untuk Barcelona selalu menjadi tujuan utama dalam kariernya. Melangkah ke lapangan Camp Nou yang legendaris untuk menghadapi rival terberat Barcelona akan menjadi puncak dari ambisi pribadi yang telah ia miliki sejak muda. Berbicara kepada Caze TV, Jesus mengungkapkan kegembiraannya menjelang pertandingan akhir pekan yang sangat dinantikan itu.

“Bermain dalam Clasico ini untuk pertama kalinya benar-benar sebuah mimpi,” jelas sekaligus diakui Jesus. “Saya tidak pernah menyembunyikan keinginan untuk suatu hari mengenakan seragam Barcelona. Saya mengatakannya beberapa tahun lalu, dan tujuan itu juga mencakup bermain di Clasico.”

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Jesus sudah mengenal rivalnya

Meski ini akan menjadi Clasico pertamanya, Jesus tidak asing dengan pertandingan bertekanan tinggi ataupun menghadapi Real Madrid di panggung besar. Mantan penyerang Arsenal itu pernah berhadapan dengan raksasa Spanyol tersebut selama periode yang sangat sukses bersama Manchester City di Inggris.

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Ia membawa banyak pengalaman di level tertinggi ke lini serang Barcelona, setelah kerap tampil pada fase gugur Liga Champions dan dalam persaingan sengit memperebutkan gelar Liga Primer. Namun, ia mengakui bahwa rivalitas bersejarah akhir pekan ini menghadirkan atmosfer yang benar-benar berbeda.

“Saya telah tampil dalam banyak pertandingan sepenting ini, tetapi Barcelona melawan Real Madrid tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertandingan terbesar di dunia,” tambah bintang asal Brasil itu.

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Duel krusial di Camp Nou

Fokus Jesus dan rekan-rekan setimnya kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan besar hari Minggu di Camp Nou. Penyerang asal Brasil itu tentu ingin mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol pada awal musim ini dan memberikan kontribusi penentu kemenangan dalam debutnya di Clasico yang menyita perhatian.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo