Barcelona merampungkan sesi latihan terakhirnya pada hari Jumat ini di kompleks olahraga Joan Gamper, sebagai persiapan menjamu Deportivo Alaves, Sabtu besok, dalam lanjutan pekan ke-11 LaLiga.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Jules Kounde menjadi salah satu pemain yang paling menonjol absen dari sesi latihan tersebut, sehingga ia berada di luar rencana untuk laga ini.

Bek asal Prancis itu tidak mampu berlatih bersama tim sepanjang pekan, dan tidak akan siap tepat waktu untuk menghadapi Alaves.

Absennya Kounde menambah daftar tiga bek lain yang juga absen karena cedera, yaitu Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart, sementara Dani Olmo dan Roony Bardghji melengkapi daftar pemain yang absen.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Di tengah berbagai masalah yang dialami tim Catalan di lini pertahanan, pelatih Hansi Flick kembali memanfaatkan sejumlah pemain tim cadangan.

Ikut serta dalam latihan tersebut Guillem Victor, bek kanan berusia 19 tahun, dan Alex Campos, bek tengah kanan berusia 18 tahun.

Tampaknya kedua pemain itu memiliki peluang untuk masuk dalam daftar skuad yang dipanggil untuk laga ini. Campos bahkan sudah pernah muncul dalam daftar skuad Barcelona pada dua laga melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Para pemain menjalani latihan dengan tempo tinggi dan intensitas besar, dengan menetapkan satu target jelas di depan mereka, yakni kembali meraih kemenangan dan mempertahankan puncak klasemen Liga Spanyol.

Ibrima Toncara juga terus ikut serta dalam latihan, seorang gelandang berusia 16 tahun yang mampu bermain di posisi gelandang dalam atau sebagai pengatur serangan.

Ikut serta pula kiper Max Bonfill, kiper tim muda, namun ia berlatih bersama Joan Garcia, Wojciech Szczesny, dan Dominik Livakovic.

Sesi latihan pada awalnya mencakup pertandingan-pertandingan singkat antarpemain yang intensitasnya meningkat secara bertahap, sebelum para perwakilan media meninggalkan kompleks olahraga, karena mereka hanya diizinkan menyaksikan latihan para pemain Barcelona selama 15 menit saja, yakni periode yang dibuka untuk para jurnalis.

Dalam salah satu perebutan bola, Raphinha merasakan sakit akibat benturan tidak disengaja dengan Fermin Lopez, yang langsung bergegas meminta maaf kepadanya.

Setelah beberapa saat penuh kekhawatiran dan ketidakpastian, pemain asal Brasil itu mengangkat ibu jarinya, sebagai tanda bahwa ia baik-baik saja, sebelum melanjutkan latihan secara normal dengan kekuatan penuh.

Hansi Flick harus menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis lini pertahanan, yang mengalami pukulan berat akibat berbagai cedera yang dialami tim.