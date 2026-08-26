Bintang Barcelona absen dari latihan terakhir Barca, jelang laga melawan Athletic Bilbao, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis, dalam ajang LaLiga.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Rodri menunjukkan kesiapan besar untuk menjalani laga pertamanya bersama Blaugrana usai penandatanganan kontraknya pada musim panas ini.

Di sisi lain, Gavi absen dari latihan hari ini, sehingga dipastikan ia dicoret dari daftar skuad Barca untuk laga besok.

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Hansi Flick, pelatih Barcelona, dalam konferensi pers hari ini menegaskan bahwa Gavi dalam kondisi baik, dan jauh lebih baik dibanding kondisinya setelah pertandingan sebelumnya.

Ia mengatakan: "Kita harus menunggu satu minggu sampai ia kembali ke tim".

Klub sebelumnya telah mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Gavi mengalami memar pada lutut kanannya selama laga melawan Elche, seraya menjelaskan bahwa pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain memastikan cedera tersebut hanyalah memar, dengan perkiraan ia akan kembali ke latihan bersama tim dalam waktu singkat (yang tidak ditentukan).

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