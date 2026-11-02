Pau Torres, pemain Aston Villa, mengejutkan Lamine Yamal, winger Barcelona, dengan pernyataan berani seputar Ballon d'Or, menjelang pertemuan kedua tim besok, Selasa, di Liga Champions Eropa, di Stadion Spotify Camp Nou.

Torres mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Sport "Angka-angka Harry Kane memang bagus, tapi saya berharap peraih Ballon d'Or adalah pemain Spanyol".

Ia melanjutkan "Saya rasa Yamal pantas meraihnya. Dan jika itu tidak terjadi tahun ini, maka akan terjadi dalam waktu dekat, karena Lamine sudah sangat dekat untuk meraihnya. Dan sudah pasti ia akan mempertahankan levelnya dan terus mengembangkannya".

Ia menambahkan "Akan menjadi kesenangan bagi saya untuk bermain melawan Yamal, dan menjaganya dalam beberapa situasi. Ia selalu mengejutkanmu, dan kita tidak bisa menebak apa yang akan ia lakukan, dan sering kali keberadaan satu pemain saja tidak cukup untuk menjaganya".

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL Tonton

Ia menyoroti "Apakah Barcelona tepat merekrut Rodri? Ya, tentu saja. Bukan hanya karena memiliki pemain seperti dia di tim, tapi juga karena mencegah Real Madrid mendapatkannya".

Ia menambahkan "Saya akan ceritakan sebuah kisah lucu, yaitu bahwa kami belum pernah bermain melawan satu sama lain hingga sekarang, karena satu dan lain hal. Kami sudah berbicara selama beberapa hari terakhir, dan kami menantikan untuk saling menyapa, tapi setelah pertandingan, adapun selama pertandingan tidak akan ada pertemanan sama sekali".

Ia menegaskan "Rodri adalah pemain yang rendah hati, dan sepak bola tidak mengubahnya, dulu ia kuliah di universitas dan tinggal di asrama kampus. Dan termasuk kisah lucu adalah ketika ia bersiap untuk pergi dan pindah ke Atletico Madrid, ia kembali mengunjungi salah satu temannya dari universitas, dan alih-alih memesan hotel terbaik, ia cukup tidur di atas kasur di dalam kamar teman kuliahnya, dan menghabiskan malam bersamanya di asrama".

Ia menuturkan "Rodri menguasai area lini tengah dengan sangat sempurna, dan memberikan banyak hal bagi tim baik dari sisi bertahan maupun menyerang, selain itu ia adalah pemain terbaik di dunia di posisinya".

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Barcelona, ia berkomentar "Kami tidak merasa takut sama sekali, tapi kami menaruh rasa hormat kepada lawan. Kami tahu pertandingan ini akan sangat sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Kami akan mencoba bersaing dengan menggunakan senjata yang kami miliki".

Pau Torres menegaskan "Siapa pemain yang harus diwaspadai Barcelona? Tahun ini kami memiliki pemain-pemain yang memiliki kemampuan besar untuk langsung maju ke arah gawang, seperti Mbai, Alisson, dan Nicolas Jackson sendiri".

Pemain Aston Villa itu menyoroti "Apa yang kurang dari Barcelona untuk meraih gelar Liga Champions? Saya rasa yang memengaruhinya selama beberapa tahun terakhir adalah keharusannya menjalani beberapa babak gugur dalam kondisi kekurangan pemain. Mereka sudah sangat dekat untuk mencapai final, dan memiliki skuad yang bagus untuk memenangkan turnamen".

Ia menjelaskan "Apakah kamu merasa lega atas absennya temanmu Eric Garcia? Itu hal yang disayangkan, karena saya ingin bermain melawannya. Saya sangat senang untuknya, karena ia telah berusaha keras hingga mencapai posisi yang ia tempati sekarang".