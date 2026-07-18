Bintang asal Maroko itu meninggalkan Serie A dan kembali ke Liga Prancis

Klub Le Havre asal Prancis mengumumkan pada Sabtu malam bahwa mereka kembali memperkuat skuadnya dengan pemain asal Maroko, Amir Richardson, yang berusia 24 tahun.

Situs web Le Havre menyebutkan bahwa Richardson akan bermain untuk tim Prancis tersebut pada musim depan, dengan status pinjaman, setelah sebelumnya bermain untuk Fiorentina asal Italia.

Richardson pernah meniti karier di tim junior Le Havre, sebelum kemudian dijual ke Stade Reims.

Pemain asal Maroko ini berpindah-pindah antara beberapa klub, hingga akhirnya berlabuh di Liga Italia pada musim panas 2024.

Amir Richardson sempat dipinjamkan ke Kopenhagen di Denmark, sebelum kembali ke Fiorentina, lalu kembali lagi ke Le Havre.

Richardson juga menjadi bagian dari skuad tim nasional Maroko yang meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.