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Donyell Malen mengungkap peran penting Xavi Hernandez dalam kebangkitannya di level internasional setelah tampil dominan di Nations League. Penyerang itu akhirnya mengakhiri penantian panjangnya untuk mencetak gol bagi Belanda, yang tampil tajam saat menghancurkan Yunani yang tengah kesulitan di Amsterdam.

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Puasa gol berakhir dalam kemenangan telak di Amsterdam

Malen akhirnya mencetak gol pertamanya bagi tim nasional pada 2026 saat Belanda membantai Yunani 7-0 tanpa ampun di Johan Cruijff Arena pada Jumat malam. Meski harus menunggu lama untuk kembali mencetak gol bagi negaranya, penyerang AS Roma itu menegaskan bahwa paceklik tersebut tidak membebani pikirannya. Ia lebih fokus pada penampilan tim secara keseluruhan di Nations League.

Sang penyerang menutup pesta gol dengan mencetak gol ketujuh dalam pertandingan yang sepenuhnya berjalan satu arah. “Apakah saya mencari gol itu? Tentu saja, jika tim mencetak banyak gol, Anda juga ingin mencetak gol sebagai penyerang,” kata penyerang Belanda itu kepada NOS. “Saya ingin bermain sepakbola. Ini malam yang indah, seluruh tim bermain bagus.”

Sesi taktik bersama Xavi membuahkan hasil

Malen mengungkapkan bahwa peningkatan performanya merupakan hasil kerja taktik yang intensif bersama Xavi. Meski produktif di level klub bersama Roma, untuk mencetak gol dengan ketajaman serupa di tim nasional ia membutuhkan pendekatan khusus dari mantan gelandang legendaris itu. Xavi telah menghabiskan banyak waktu meninjau rekaman pertandingan bersama penyerang berusia 27 tahun tersebut.

“Saya tidak terlalu memikirkannya, hanya saja Anda baru menyebutkannya sekarang,” jelas Malen mengenai fakta bahwa ini merupakan gol internasional pertamanya tahun ini. Bagi sang penyerang, hubungan yang ia bangun dengan pelatih menjadi faktor utama di balik kepercayaan dirinya saat ini. “Saya banyak berbicara dengannya. Kami menonton rekaman tentang kelebihan saya dan bagaimana saya bisa memanfaatkannya. Kami juga melihat hal-hal yang perlu saya lakukan dengan lebih baik. Kami sangat fokus mengerjakannya.”

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Kepercayaan diri dan teori botol saus tomat

Xavi jelas menjadikan Malen sosok sentral dalam rencananya, dengan memberikan kejelasan taktik yang dibutuhkan sang penyerang untuk tampil maksimal. Malen mengakui bahwa terlepas dari status seorang pemain atau performanya di klub, dukungan khusus dari pelatih tim nasional tetap menjadi unsur penting untuk sukses di panggung terbesar, terutama ketika gol sulit tercipta dalam beberapa bulan terakhir.

“Setiap pemain membutuhkan kepercayaan diri pada tingkat tertentu, begitu pula saya,” aku Malen ketika ditanya tentang aspek psikologis permainannya. Ketika ditanya apakah gol ini bisa memicu rentetan gol, yang dalam sepakbola kerap disebut “teori botol saus tomat”, ia tetap berpijak pada kenyataan. “Teori botol saus tomat? Saya tidak tahu soal itu. Saya harus menciptakan peluang dan melakukan tugas saya.”

Menatap laga melawan Jerman

Kemenangan ini memberi Belanda momentum penting menjelang pertemuan besar melawan Jerman pada Senin. Dengan Malen kembali mencetak gol dan skuad bermain padu di bawah arahan Xavi, Belanda akan bertandang dengan optimisme baru bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elite Eropa setelah tampil efektif di hadapan pendukung sendiri. Bagi Malen, fokusnya tetap menjaga standar yang ditetapkan dalam kemenangan atas Yunani.