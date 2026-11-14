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Viktor Gyokeres tampil luar biasa dalam mencetak gol untuk Swedia, dan penyerang Arsenal itu kini mengincar posisi teratas dalam buku rekor. Ia yakin mampu melampaui legenda Zlatan Ibrahimovic sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya.

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Memburu takhta sang legenda

Gyokeres tengah berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya bersama tim nasional Swedia. Penyerang Arsenal itu mengakui bahwa ia mengincar rekor gol Ibrahimovic yang telah bertahan lama. Mantan bintang AC Milan dan Manchester United tersebut pensiun dengan koleksi 62 gol untuk Swedia, jumlah yang sejak lama tampak mustahil dijangkau penyerang Swedia di era modern. Namun, Gyokeres begitu rutin mencetak gol sehingga sesuatu yang semula dianggap mustahil kini mulai terlihat mungkin.

Bintang Arsenal itu telah mencetak 25 gol dalam 41 penampilan di level senior untuk negaranya. Ketajamannya membuat ia melesat dalam daftar pencetak gol sepanjang masa. Pada jeda internasional terbaru, ia mencetak empat gol dalam empat pertandingan. Ia juga menyambut laga melawan Bosnia dan Herzegovina pada Sabtu setelah mencetak gol dalam tujuh penampilan beruntun di Nations League. Ketika ditanya apakah mengejar Ibrahimovic merupakan target yang realistis, pemain berusia 28 tahun itu yakin akan peluangnya dalam jangka panjang.

“Tentu saja itu mungkin,” ujarnya, seperti dikutip Fotbollskanalen. “Ya, jika saya terus bermain dan bermain untuk waktu yang lebih lama. Jadi, ya, tentu saja itu mungkin. Itu target yang ingin saya kejar, 100 persen. Saya merasa semuanya berjalan baik dalam hal itu. Tentu saya ingin terus seperti ini dan mencetak gol untuk tim nasional. Rasanya luar biasa. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih baik daripada itu.”

Mendekati sepuluh besar pencetak gol sepanjang masa

Gyokeres semakin dekat dengan daftar sepuluh pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Swedia. Jika pemain Arsenal itu mencetak tiga gol lagi, ia akan melampaui dua ikon sepakbola Swedia, Agne Simonsson dan Tomas Brolin, untuk menempati peringkat kesembilan. Rentetan golnya belakangan ini menunjukkan keberhasilan sistem taktik yang diterapkan Graham Potter. Sistem tersebut memungkinkan sang penyerang tampil cemerlang sebagai pusat serangan bersama Alexander Isak dari Liverpool.

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Penyerang itu jelas menikmati permainannya di bawah kepemimpinan baru dan bertekad mempertahankan rentetan golnya dalam kampanye Nations League kali ini. Saat membahas gol-golnya dalam tujuh laga beruntun di kompetisi tersebut, ia mengakui sambil tersenyum: “Saya memang sudah memikirkannya. Itulah rencananya.”

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Promosi di Nations League dipertaruhkan

Rekor individu bukan satu-satunya hal yang dipertaruhkan pada periode internasional ini. Swedia juga berupaya memastikan promosi ke divisi teratas Nations League. Kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina pada Sabtu akan menjamin Swedia finis di puncak grup dan naik ke Divisi A. Bagi Gyokeres, bersaing melawan negara-negara elite dunia merupakan langkah berikutnya yang wajar bagi skuad yang sedang berkembang ini, seiring upaya mereka membangun momentum menjelang turnamen-turnamen besar mendatang.

Setelah pertandingan di Solna, skuad Swedia akan bertandang menghadapi Polandia pada Selasa untuk menuntaskan jadwal mereka saat ini. Fokus mereka tetap pada keberhasilan bersama, tetapi koleksi 62 gol Ibrahimovic masih menjadi motivasi besar bagi penyerang Arsenal itu. “Tentu saja, di situlah kami ingin berada. Seperti negara-negara lain yang ada di Nations League. Kami ingin bermain melawan negara-negara terbesar. Mengukur kemampuan kami,” kata Gyokeres.

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Evolusi taktik Potter

Potter berhasil memadukan sejumlah pemain berkualitas tinggi dalam susunan pemain utamanya, dengan Gyokeres sebagai ujung tombak. Sang pelatih memastikan bahwa meski sempat menjalani latihan individu ringan pada awal pekan, Gyokeres sepenuhnya bugar dan siap dimainkan. “Semua pemain tersedia. Tidak ada masalah,” ujar Potter saat memberikan kabar terbaru mengenai kondisi skuadnya.

Kabar ini tentu menggembirakan para suporter yang ingin melihat sang penyerang melanjutkan upayanya mencetak sejarah. Ia masih membutuhkan 37 gol untuk menyamai sang legenda, tetapi lajunya saat ini menunjukkan bahwa rekor yang dianggap “mustahil” itu akhirnya mungkin benar-benar terancam oleh sosok yang dijuluki “Bulten”.