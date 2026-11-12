Bintang Arsenal Gabriel membela Raphinha setelah pemain Barcelona itu menuai kecaman atas komentarnya soal kebugaran Brasil

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Bek Arsenal Gabriel Magalhaes turun tangan untuk meluruskan pernyataan kontroversial Raphinha dari Barcelona mengenai pengelolaan kondisi fisiknya bersama tim nasional Brasil. Pemain sayap itu mendapat sorotan tajam setelah menyatakan bahwa menit bermainnya perlu dipantau secara cermat selama jeda internasional kali ini.

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Komentar soal kondisi fisik menuai kritik

Raphinha baru-baru ini memicu kontroversi setelah membahas perlunya mengatur waktu bermainnya selagi memulihkan diri dari cedera yang masih dialaminya. Penyerang Barcelona itu mengatakan Carlo Ancelotti mengetahui kondisinya dan meminta jajaran tim nasional mempertimbangkan keterbatasan fisiknya.

Pernyataan tersebut menuai reaksi negatif, dengan sejumlah pengamat mempertanyakan keinginannya membela Brasil. Menanggapi hal itu, Gabriel menggunakan konferensi pers di Singapura pada Rabu untuk menepis kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa maksud rekan setimnya di tim nasional itu telah disalahartikan sepenuhnya.

Meluruskan kesalahpahaman

Kontroversi ini bermula dari komentar Raphinha dalam acara perpanjangan kontrak baru-baru ini. Sambil menekankan bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih, pemain sayap itu mengatakan: "Pelatih tim nasional akan tahu cara mengatur waktu bermain saya. Kami sudah berbicara dan dia tahu kondisi fisik saya belum 100 persen. Saya meminta para penggemar Barcelona untuk tidak mengkhawatirkan hal ini."

Gabriel segera membela rekan senegaranya itu dengan menyoroti padatnya kalender sepak bola modern. Bek Arsenal tersebut menjelaskan bahwa pemain tidak mungkin terus berada pada kondisi fisik dan mental terbaik sepanjang tahun.

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"Kami adalah pemain di level tertinggi dan yang selalu kami inginkan adalah bermain," kata Gabriel kepada wartawan, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya pikir banyak orang salah menafsirkan perkataan Raphinha. Kami manusia dan terkadang kami perlu beristirahat, termasuk secara mental."

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Solidaritas di ruang ganti

Jadwal pertandingan di Eropa yang padat sering kali membuat para pemain kelelahan jauh sebelum bergabung dengan tim nasional masing-masing. Gabriel menyoroti beratnya beban pertandingan itu sebagai alasan utama di balik permintaan pemain sayap tersebut agar kondisinya ditangani dengan hati-hati.

"Di Eropa, kami bermain setiap dua atau tiga hari dan ada banyak pertandingan," lanjutnya. "Ketika bergabung dengan tim nasional, kami ingin memanfaatkan waktu di sini sebaik mungkin dan belajar. Namun, banyak orang salah menafsirkan beberapa pernyataan, dan itulah yang terjadi pada Raphinha."

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Meski mendapat kritik dari luar, skuad Brasil tetap mendukung penuh bintang Barcelona tersebut. Gabriel menegaskan bahwa di dalam tim tidak ada keraguan mengenai kesetiaan sang pemain sayap. "Di dalam tim, kami tidak memahami kata-katanya sebagai tanda bahwa dia datang ke sini untuk beristirahat atau semacamnya," tambahnya. "Kami tahu betul dedikasinya kepada tim nasional; komitmennya patut diteladani dan dia adalah pemain yang ideal bagi kami."

Laga persahabatan di Singapura menanti

Brasil saat ini berada di Asia untuk menjalani dua laga persahabatan internasional pada pertengahan musim. Mereka akan menghadapi Jepang pada 14 November sebelum melawan tuan rumah Singapura tiga hari kemudian.

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Bagi Raphinha, pertandingan-pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kondisi fisiknya di lapangan. Sementara itu, staf medis tim nasional akan bertugas mengatur menit bermainnya dengan cermat agar kondisinya tidak kembali memburuk.