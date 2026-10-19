Penyerang Arsenal asal Swedia, Viktor Gyokeres, kini terbuka untuk hengkang dari klub London itu pada bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah ketidakpuasannya terhadap situasinya saat ini dan minimnya menit bermain di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Mikel Arteta, demikian dilaporkan situs "Team Talk".

Gyokeres bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan senilai sekitar 70 juta euro, setelah tampil gemilang bersama Sporting Lisbon dan menunjukkan ketajaman mencetak gol yang mencolok, menjadikannya salah satu penyerang paling diburu di bursa transfer.

Namun, petualangannya di utara London sejauh ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkannya, di tengah menurunnya perannya dalam perhitungan Arteta, yang mendorong dirinya dan orang-orang di sekitarnya untuk mempertimbangkan opsi hengkang pada Januari.

Menurut situs asal Inggris tersebut, minimnya peluang yang tersedia bagi penyerang asal Swedia itu menjadi alasan utama di balik pemikirannya untuk meninggalkan Arsenal, di saat sejumlah klub mulai memantau situasinya sebagai persiapan untuk bergerak merekrutnya pada bursa transfer musim dingin.

Ketidakpuasan Gyokeres bukanlah sesuatu yang baru muncul belakangan ini, melainkan bermula sejak musim panas lalu, ketika Arsenal menunjukkan ketertarikan untuk merekrut penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, terutama setelah peluang kepindahan pemain tersebut ke Barcelona meredup.

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Situs itu menyebutkan bahwa ketertarikan ini masih berlanjut, yang membuka pintu bagi berbagai kemungkinan baru terkait masa depan para penyerang tersebut.

Laporan-laporan sebelumnya telah membicarakan kemungkinan Gyokeres masuk dalam kesepakatan tukar pemain yang mencakup kepindahannya ke Atletico Madrid sebagai imbalan direkrutnya Alvarez ke Arsenal, dengan klub London itu membayar tambahan sejumlah uang.

Atletico juga termasuk salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan terhadap penyerang asal Swedia itu pada musim panas 2025, sebelum pemain tersebut memilih pindah ke Arsenal, setelah ia juga menolak tawaran dari Manchester United.

Atletico Madrid tetap menjadi salah satu klub paling terkait dengan kemungkinan merekrut Gyokeres, namun persaingan untuk mendapatkan jasanya mungkin tidak terbatas pada tim Spanyol itu, di tengah pemantauan yang dilakukan klub-klub lain dari Liga Premier Inggris, selain tim-tim dari Italia dan Jerman, terhadap perkembangan situasinya bersama Arsenal.

Menurunnya peran Gyokeres

Pemikiran untuk hengkang ini muncul di tengah perbedaan yang jelas antara situasi Gyokeres bersama Arsenal dan apa yang ia tunjukkan di level internasional.

Setelah mencetak 21 gol pada musim lalu dan berkontribusi dalam perjalanan timnya di Liga Premier Inggris dan Liga Champions Eropa, penyerang asal Swedia itu belum mendapatkan peran yang diharapkan darinya sejak kedatangannya ke London.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Gyokeres belum memulai satu pertandingan pun di Liga Premier Inggris pada musim ini, di tengah adanya persaingan di posisi penyerang, dengan kembalinya Kai Havertz ke garis depan dalam perhitungan Arteta, meski karakteristik teknisnya berbeda dari penyerang asal Swedia itu.

Sebaliknya, Gyokeres tampil mencolok bersama timnas Swedia selama jeda internasional terakhir, setelah mencetak 4 gol di UEFA Nations League, yang kian memperkuat pertanyaan mengenai penyebab menurunnya menit bermainnya bersama tim Inggrisnya dibandingkan dengan perannya bersama timnas.