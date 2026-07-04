Bintang Argentina menjelang laga melawan Mesir: "Penderitaan itu berharga... dan tatapan Messi saja sudah cukup"

Leandro Paredes, gelandang tim nasional Argentina, menekankan pentingnya semangat kompetitif bahkan pada hari-hari ketika tim tidak dalam performa terbaiknya, sekaligus memuji ketangguhan mental tim “Albirroja” setelah berhasil mengalahkan Cape Verde dengan susah payah di babak 32 besar Piala Dunia.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan di mana juara bertahan itu membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan Cape Verde 3-2, Paredes mengakui bahwa timnya tidak dalam performa terbaiknya, namun ia menekankan bahwa pertandingan semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan untuk mencapai tujuan besar.

Paradis mengatakan: “Sebagai tim nasional, kami selalu berusaha menampilkan yang terbaik, tetapi karena hal itu tidak selalu mungkin, kami harus menjalani pertandingan seperti ini; perjuangan ini juga memiliki nilainya sendiri.”

Ia menambahkan: “Kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang mampu menimbulkan masalah bagi kami, dan memang begitu, tetapi yang terpenting adalah kami menang dan lolos ke babak berikutnya.”

Mengenai masuknya dia ke lapangan pada momen krusial pertandingan, serta instruksi dari Lionel Messi sebelum dia masuk, Paredes mengungkapkan rasa saling percaya di antara mereka, dengan mengatakan: “Leo tidak banyak bicara, dia selalu memberi saya kepercayaan, karena dia tahu apa yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya sumbangkan untuk tim. Tidak perlu banyak bicara, tatapan saja sudah cukup.”

Gelandang tersebut ingin mengambil pelajaran positif dari kemenangan yang diraih dengan susah payah ini, menegaskan bahwa kemenangan semacam ini memperkuat tim, sambil menjelaskan: “Ketika penampilanmu tidak bagus, kemenangan selalu yang terpenting, dan menang dengan cara seperti ini juga penting, karena saat kamu mengalami kesulitan, keraguan bisa saja muncul, tapi kami tidak pernah membiarkannya merasuki pikiran kami. Kami selalu berusaha bersaing dengan yang terbaik yang kami miliki dan memberikan segalanya demi seragam ini.”

Sebagai penutup, Paredes menyapa para pendukung Argentina yang berkumpul dalam jumlah besar untuk mendukung tim di Miami, sambil mengungkapkan apresiasinya atas dedikasi para pendukung, dengan mengatakan: “Kita harus berterima kasih kepada mereka atas dukungan luar biasa yang mereka berikan kepada kita. Mereka terus meneriakkan yel-yel untuk kita sepanjang pertandingan. Bermain dengan seragam ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kita memperlakukan setiap bola seolah-olah itu adalah yang terakhir, begitu pula dengan setiap pertandingan, karena mengenakan seragam ini adalah kesenangan yang tak tertandingi.”