Bek Tottenham asal Argentina, Cristian Romero, melontarkan kritik kepada mantan pemain Manchester United, Gary Neville, terkait pernyataannya menjelang pertandingan Inggris melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris sempat berada di jalur untuk mencapai final untuk pertama kalinya sejak tahun 1966 berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, namun Argentina membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan mencetak dua gol pada menit ke-85 dan 90+2 melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Sebelum pertandingan, Gary Neville mengejek pertahanan Argentina dengan mengatakan: “Bagaimana mungkin kami tidak bisa mencetak dua gol ke gawang tim ini dengan bek-bek sekelas ini?”

Namun, setelah pertandingan, Romero menanggapi Neville dengan mengatakan: “Saya dan Lisandro (Martínez) sangat bersemangat sebelum pertandingan karena apa yang dikatakan Gary Neville.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh “Foot Mercato”: “Di Inggris, mereka suka berbicara sebelum pertandingan. Kami mengirimkan salam hangat kepadanya… Saya berharap tidak menjadi seperti dia saat pensiun nanti, dan saya tidak akan mengkritik para pemain.”

Inggris bersiap menghadapi Prancis pada dini hari Minggu mendatang, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, setelah Les Bleus kalah dari Spanyol (2-0) di semifinal lainnya.

Di sisi lain, Argentina sebagai juara bertahan akan bertanding pada Minggu malam mendatang, di final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, melawan Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia sekali pada tahun 2010.