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Pemain timnas Argentina Leandro Paredes memicu kekhawatiran besar soal kesehatannya setelah pingsan saat wawancara langsung di televisi menyusul keberhasilan Boca Juniors menjuarai Copa Sudamericana. Gelandang itu baru saja memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Atletico Mineiro sebelum insiden mengkhawatirkan tersebut terjadi di lorong stadion.

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Insiden mengkhawatirkan di lorong stadion setelah Boca Juniors juara Copa Sudamericana

Gol Santiago Ascacibar dan Miguel Merentiel memastikan kemenangan Boca Juniors di Estadio Metropolitano, tetapi perayaan segera berubah menjadi kekhawatiran. Saat berbicara dalam wawancara langsung dengan DSports di lorong stadion, Paredes terjatuh ke lantai dan tak bergerak di tengah kalimatnya, tepat di hadapan seorang reporter yang ketakutan.

Siaran televisi langsung beralih ke gambar lain saat staf medis bergegas menangani gelandang berusia 32 tahun itu. Rekaman lain memperlihatkan Paredes mendapat penanganan di lantai sebelum duduk. Tak lama kemudian, ia sudah kembali berdiri, berlari ke sana kemari, melambaikan tangan kepada para pendukung, dan mengangkat trofi.

Arruabarrena dan Paredes beri kabar yang menenangkan setelah insiden pingsan

Cuaca panas dan kelembapan tampaknya memicu Paredes pingsan setelah ia ditarik keluar oleh pelatih Rodolfo Arruabarrena pada babak kedua. Saat menjelaskan alasan mengganti kaptennya, Arruabarrena mengungkapkan bahwa sang gelandang sudah merasa tidak sehat selama pertandingan.

"Ia merasa pusing menjelang akhir babak pertama," kata Arruabarrena. "Kondisinya sedikit membaik saat jeda, tetapi setelah 10 menit pada babak kedua, terlihat ia kesulitan. Ia sangat jujur dan meminta diganti, dan saya baru mengetahui belakangan bahwa ia terjatuh untuk kedua kalinya."

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Paredes kemudian meredakan kekhawatiran para pendukung dengan membagikan kabar dari ruang medis melalui Instagram. Ia menyatakan: "Kami baik-baik saja. Ayo Boca, hari ini dan selamanya!"

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Gelar bersejarah di Amerika Selatan warnai kepulangan Paredes ke klub masa kecilnya

Media Argentina La Derecho Diario melaporkan bahwa penurunan tekanan darah menyebabkan Paredes pingsan, meski pemenang Piala Dunia itu pulih dengan cepat. Dalam unggahan kedua di Instagram untuk para penggemar, Paredes meredakan kekhawatiran dengan menulis: "Terima kasih semuanya atas pesan-pesannya, saya hanya pusing karena begitu banyak putaran sekaligus."

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi Paredes, yang memulai kariernya bersama klub besar Buenos Aires itu sebelum bermain di Italia bersama Chievo, Roma, dan Empoli, kemudian memperkuat Zenit Saint Petersburg serta meraih empat gelar Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain. Setelah menjalani masa peminjaman di Juventus dan periode kedua di Roma, ia pulang untuk membawa Boca meraih trofi internasional pertama mereka dalam 18 tahun, menjadikan mereka klub tersukses di Amerika Selatan sejak 1960.

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Cepat pulih, Paredes fokus pada Boca di tengah hukuman bersama Argentina

Setelah segera pulih dan ikut merayakan kemenangan seusai pertandingan, Paredes tampaknya tidak mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan akibat insiden tersebut. Meski keberhasilan klubnya mengakhiri penantian Boca selama 18 tahun untuk meraih trofi di tingkat Amerika Selatan, sang gelandang masih harus menjalani larangan tampil dalam 10 pertandingan bersama Argentina akibat tindakannya setelah kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia .