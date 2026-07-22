Beberapa hari setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, Lisandro Martinez mengunggah sebuah pesan untuk berterima kasih kepada para pendukungnya, sekaligus melontarkan kritik terhadap para pengkritik timnas Argentina.

Bek yang terpaksa meninggalkan lapangan di pertengahan laga final akibat cedera itu menulis di akun Instagram-nya: "Dengan hati yang tercabik-cabik oleh rasa sakit karena kami tidak berhasil membawa pulang trofi yang selama ini kami impikan bersama, tetapi dengan kebanggaan yang tak terlukiskan atas jersey ini, atas rekan-rekan saya, tim pelatih, para ofisial, tim medis, para juru masak, para pengurus peralatan, dan setiap orang yang telah berkontribusi agar perjalanan ini berjalan sebaik mungkin".

Ia melanjutkan: "Dan di atas semua itu, saya berterima kasih kepada kalian, karena kalian telah memberikan cinta, dukungan, dan kekuatan kalian kepada kami, gairah yang selalu menjadi ciri khas kami, dan persatuan sebuah bangsa yang saya harap tetap kokoh seiring berjalannya waktu".

Ia meneruskan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar yang layak mereka raih".

Ia menambahkan: "Dan kepada para pendukung kami, saya katakan: hasil ini tidak merangkum perjalanan yang telah kami lalui. Kami menghadapi banyak kesulitan, meraih apa yang tampak mustahil, dan tidak pernah sekali pun mencari alasan, melainkan selalu menemukan alasan yang mendorong kami untuk terus maju".

Ia menambahkan: "Kami membela warna kami melampaui batas-batas lapangan, dan kami menjalani momen-momen tak terlupakan bersama timnas, di samping keluarga kami, dan dengan dukungan tanpa batas dari kalian. Mewakili kalian akan selalu menjadi kehormatan besar bagi kami".

Ia menutup: "Ingatlah selalu bahwa jatuhnya orang-orang besar adalah sumber kebahagiaan bagi mereka yang berpikiran picik. Terima kasih kepada kalian semua. Jagalah negara kita. Aku mencintaimu, Argentina".

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Argentina gagal menjadi negara pertama yang memenangi gelar dua kali berturut-turut sejak pencapaian Brasil pada 1958 dan 1962.

Sang juara dunia tiga kali (1978, 1986, 2022) itu tidak memiliki sarana yang diperlukan untuk menghentikan mesin La Roja yang tak terkalahkan, yang meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah tahun 2010.

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