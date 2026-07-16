Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
The Funeral Of Gary Mounfield Is Held At Manchester CathedralGetty Images Entertainment

Diterjemahkan oleh

Bintang Argentina itu mengkritik Gary Neville: Semoga aku tidak sebodoh dia setelah pensiun!

France vs England
France
England
World Cup
C. Romero
G. Neville
Prancis
Inggris
AS
Argentina

Seorang warga Argentina bereaksi setelah pernyataan yang bernada sarkastis itu

Bek Tottenham asal Argentina, Cristian Romero, melontarkan kritik kepada mantan pemain Manchester United, Gary Neville, terkait pernyataannya menjelang pertandingan Inggris melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris sempat berada di jalur untuk mencapai final untuk pertama kalinya sejak tahun 1966 berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, namun Argentina membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan mencetak dua gol pada menit ke-85 dan 90+2 melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Sebelum pertandingan, Gary Neville mengejek pertahanan Argentina dengan mengatakan: “Bagaimana mungkin kita tidak bisa mencetak dua gol ke gawang tim ini dengan bek-bek sekelas ini?”

Namun, setelah pertandingan, Romero menanggapi Neville dengan mengatakan: “Saya dan Lisandro (Martínez) sangat bersemangat sebelum pertandingan karena apa yang dikatakan Gary Neville.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh “Foot Mercato”: “Di Inggris, mereka suka berbicara sebelum pertandingan. Kami mengirimkan salam hangat kepadanya… Saya berharap tidak menjadi seperti dia saat pensiun nanti, dan saya tidak akan mengkritik para pemain.”

World Cup
France crest
France
FRA
England crest
England
ENG

Inggris bersiap menghadapi Prancis pada Minggu dini hari mendatang, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, setelah Les Bleus kalah dari Spanyol (2-0) di semifinal lainnya.

Di sisi lain, Argentina sebagai juara bertahan akan bertanding pada Minggu malam mendatang, di final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, melawan Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia sekali pada tahun 2010.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google