Liga Primer Inggris secara resmi mengumumkan pada hari Kamis ini daftar 8 kandidat penghargaan pemain terbaik bulanan "EA SPORTS Player of the Month" untuk September 2026, yang di dalamnya terdapat nama pemain sayap asal Aljazair, Mohamed Bachir Belloumi, dari Hull City.

Belloumi bersaing memperebutkan penghargaan tersebut bersama Jayden Bogle (Leeds United), Pascal Groß (Brighton), Alexander Isak dan Jeremie Frimpong (Liverpool), Charalampos Kostoulas (Brighton), Kevin Schade (Brentford), serta Antoine Semenyo (Manchester City).

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Pemain sayap Aljazair berusia 24 tahun itu tampil dalam ketiga pertandingan Hull City sepanjang bulan September, dengan mencetak dua gol dan satu assist.

Penampilan paling menonjol Belloumi terjadi saat menghadapi Chelsea di Stadion Stamford Bridge, ketika ia mencetak dua gol hanya dalam kurun 6 menit, membawa Hull City meraih hasil imbang (2-2) setelah sempat tertinggal dalam skor.

Belloumi juga menciptakan gol Mohamed Ali Cho dalam laga melawan Newcastle United, yang berakhir dengan kekalahan Hull City berkat skor (2-1).

Selain itu, situs resmi Liga Primer Inggris memuji penampilan Belloumi, dengan menyebut bahwa ia menjadi "ancaman yang terus-menerus berkat kecepatan dan pergerakannya yang tak kenal lelah", serta turut berkontribusi di samping peran ofensifnya terhadap catatan defensif yang solid bagi timnya.

Pemungutan suara suporter berlangsung hingga pukul 12.00 waktu Inggris, pada hari Senin 28 September 2026 melalui situs "EA SPORTS", di mana suara suporter akan ditambahkan ke penilaian panel ahli untuk menentukan pemenang, yang akan diumumkan pekan depan.

Belloumi, putra legenda Aljazair Lakhdar Belloumi, menjalani musim perdananya di Liga Primer Inggris, setelah kontribusinya membawa Hull City promosi dari Championship Inggris melalui babak play-off pada musim lalu.



