Kontroversi masih berlanjut mengenai apakah kapten Argentina, Lionel Messi, pantas menerima kartu merah pada malam kemenangan atas Aljazair dengan skor 3-0, dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026.

Lionel Messi memicu kontroversi wasit yang luas akibat tekel yang digambarkan sebagai “kasar dan ceroboh” terhadap kaki pemain Aljazair, Issa Mandi, selama pertandingan antara Argentina dan Aljazair. Aksi tersebut memicu kekecewaan para penonton dan analis karena wasit tidak mengeluarkan kartu merah maupun menggunakan teknologi video (VAR).

Mengenai insiden tersebut, Jamal Belamri, mantan bek timnas Aljazair, mengatakan dalam wawancara di program “Dorina Ghair”: “Saya rasa wasit terlalu memihak Messi, padahal dia pantas diusir karena tekelnya yang keras.”

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Ia menambahkan: “Wasit tidak berani mengambil keputusan itu, dan memilih untuk mengabaikan insiden tersebut, namun teknologi video (VAR) sama sekali tidak ikut campur.”

Dia melanjutkan dengan nada sinis: “Jika Messi diusir, wasit pasti akan diusir dari planet ini, dan saya rasa dia bisa dimaklumi atas keputusan ini, karena dia berhadapan dengan salah satu bintang sepak bola terhebat dalam sejarah.”

Ia juga menyinggung timnas negaranya, dengan mengatakan: “Vladimir Petković salah dalam menentukan susunan pemain inti, dan saya tidak tahu mengapa Mahrez tidak diturunkan sejak awal.”

Dia menyimpulkan: “Situasi ini harus diperbaiki pada pertandingan berikutnya melawan Yordania, dan Mahrez harus diturunkan sejak awal, karena dia pemain hebat dan akan memberi kami kekuatan besar.”