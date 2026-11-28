Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bintang Deportivo Alaves, Angel Perez, memuji kerja sama timnya pada malam kemenangan 2-1 atas Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan ke-14 LaLiga.

Iklan

Harian Sport memuat pernyataan Perez kepada Movistar Plus, yang mengakui bahwa ia baru saja menjalani salah satu malam yang akan terus terukir dalam ingatannya seumur hidup.

“Ini adalah malam yang akan saya ceritakan kepada anak-anak saya, jika Tuhan berkehendak. Saya tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan,” ujar sang pemain.

Ia menambahkan: “Tubuh saya gemetar. Kemenangan ini tak ternilai harganya. Kami telah mencetak sejarah bersama tim bersejarah ini, dan kami layak mendapatkannya.”

Bek kanan Deportivo Alaves itu berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois pada babak kedua setelah menerima umpan dari Mariano Diaz, lalu mengecoh kiper asal Belgia tersebut sebelum menceploskan bola ke gawang.

Iklan Iklan

Angel Perez menegaskan bahwa hasil-hasil negatif yang belakangan diraih tim asuhan Quique Sanchez Flores tidak mencerminkan besarnya upaya yang dicurahkan para pemain.

Topik Terkait

“Hasil yang kami raih dalam beberapa waktu terakhir tidak mencerminkan kerja keras yang ditunjukkan tim, dan hari ini kami telah membuktikannya,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai penampilan individunya, Angel Perez memilih menyoroti kontribusi seluruh rekan setimnya dalam menghentikan rentetan sepuluh kemenangan beruntun Real Madrid.

Iklan

“Seluruh tim tampil istimewa. Seandainya kami semua tidak berada dalam kondisi terbaik hari ini, baik sebelas pemain yang memulai laga maupun semua yang berada di bangku cadangan, kami tidak akan mampu meraih kemenangan ini,” katanya.

Ia juga berbicara tentang cara para pemain Alaves menyikapi insiden penalti yang awalnya diberikan untuk Jude Bellingham, sebelum wasit Cesar Soto Grado membatalkannya setelah meninjau VAR. Insiden itu berujung pada diusirnya gelandang asal Inggris tersebut karena menerima kartu kuning kedua.

Iklan

“Pada akhirnya, kami memiliki layar yang memungkinkan kami melihat tayangan ulang dengan cepat, dan kami meminta agar insiden itu ditinjau karena memang itulah yang harus kami lakukan,” jelas Angel Perez.