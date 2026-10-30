Bagikan Ikuti GOAL di Google

Cristiano Ronaldo tampaknya akan kembali membela timnas setelah Portugal mengajukan permintaan resmi kepada Al-Nassr untuk melepasnya menjelang UEFA Nations League. Langkah ini menandai titik balik besar bagi penyerang veteran tersebut setelah skorsing 30 hari baru-baru ini dan perselisihan yang menyita perhatian terkait waktu bermain.

Iklan

Al-Nassr menerima permintaan resmi dari Portugal

Karier internasional Ronaldo mendapat dorongan besar. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) telah secara resmi menghubungi Al-Nassr untuk meminta klub melepas pemain berusia 41 tahun itu pada jeda internasional mendatang.

Menurut media Arab Saudi Arriyadiyah, permintaan resmi tersebut juga mencakup dua rekan setim Ronaldo di klub, Joao Felix dan Samu Costa. Ketiganya diproyeksikan tampil dalam rangkaian pertandingan UEFA Nations League berikutnya. Perkembangan ini menjadi titik balik penting bagi Ronaldo, hanya beberapa pekan setelah persoalan disiplin menimbulkan keraguan serius mengenai masa depannya bersama tim nasional.

Melewati persoalan skorsing

Ketidakpastian yang belakangan menyelimuti Ronaldo bermula dari pemusatan latihan tim nasional yang berlangsung dalam suasana tegang pada September. Penyerang veteran itu dilaporkan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pengaturan menit bermainnya, yang akhirnya membuatnya meninggalkan skuad lebih awal. Akibatnya, FPF menjatuhkan skorsing 30 hari dan denda €255 kepada kapten mereka.

Namun, karena sanksi tersebut diberlakukan secara surut sejak tanggal kejadian, ia kini sepenuhnya memenuhi syarat untuk dipilih. Ronaldo kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pendukung dan rekan setimnya untuk meredakan ketegangan yang meningkat. Langkah itu tampaknya berhasil membuka jalan bagi kepulangannya ke tim nasional.

Iklan Iklan

Memperbaiki hubungan dengan tim nasional

Masuknya Ronaldo ke dalam skuad sementara menunjukkan kesediaan Portugal untuk kembali melibatkan pencetak gol terbanyak mereka sepanjang masa. Meski usianya terus bertambah, Ronaldo jelas masih menjadi sosok yang diperhitungkan tim nasional ke depan.

Topik Terkait

Komunikasi resmi yang dikirim kepada Al-Nassr menegaskan bahwa federasi menganggap persoalan disiplin tersebut telah selesai. Keputusan akhir mengenai keterlibatannya di lapangan kini sepenuhnya berada di tangan staf pelatih.

Ujian melawan Denmark dan Wales menanti

Portugal saat ini sedang merampungkan persiapan untuk UEFA Nations League 2026-27. Mereka dijadwalkan menjamu Denmark di Braga pada 14 November dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit.

Iklan

Tiga hari kemudian, skuad Portugal akan bertandang menghadapi Wales sembari berupaya membangun momentum di turnamen tersebut. Peran Ronaldo dalam kedua pertandingan itu masih belum dapat dipastikan. Untuk saat ini, perhatian tertuju pada pengumuman skuad final. Para penggemar akan menanti apakah penyerang legendaris itu benar-benar kembali turun ke lapangan dengan seragam tim nasional.