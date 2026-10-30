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Cristiano RonaldoGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo bakal mengejutkan dengan kembali memperkuat Portugal setelah drama skorsing

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Cristiano Ronaldo tampaknya akan kembali membela timnas setelah Portugal mengajukan permintaan resmi kepada Al-Nassr untuk melepasnya menjelang UEFA Nations League. Langkah ini menandai titik balik besar bagi penyerang veteran tersebut setelah skorsing 30 hari baru-baru ini dan perselisihan yang menyita perhatian terkait waktu bermain.

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Al-Nassr menerima permintaan resmi dari Portugal

Karier internasional Ronaldo mendapat dorongan besar. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) telah secara resmi menghubungi Al-Nassr untuk meminta klub melepas pemain berusia 41 tahun itu pada jeda internasional mendatang.

Menurut media Arab Saudi Arriyadiyah, permintaan resmi tersebut juga mencakup dua rekan setim Ronaldo di klub, Joao Felix dan Samu Costa. Ketiganya diproyeksikan tampil dalam rangkaian pertandingan UEFA Nations League berikutnya. Perkembangan ini menjadi titik balik penting bagi Ronaldo, hanya beberapa pekan setelah persoalan disiplin menimbulkan keraguan serius mengenai masa depannya bersama tim nasional.

Melewati persoalan skorsing

Ketidakpastian yang belakangan menyelimuti Ronaldo bermula dari pemusatan latihan tim nasional yang berlangsung dalam suasana tegang pada September. Penyerang veteran itu dilaporkan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pengaturan menit bermainnya, yang akhirnya membuatnya meninggalkan skuad lebih awal. Akibatnya, FPF menjatuhkan skorsing 30 hari dan denda €255 kepada kapten mereka.

Namun, karena sanksi tersebut diberlakukan secara surut sejak tanggal kejadian, ia kini sepenuhnya memenuhi syarat untuk dipilih. Ronaldo kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pendukung dan rekan setimnya untuk meredakan ketegangan yang meningkat. Langkah itu tampaknya berhasil membuka jalan bagi kepulangannya ke tim nasional.

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Memperbaiki hubungan dengan tim nasional

Masuknya Ronaldo ke dalam skuad sementara menunjukkan kesediaan Portugal untuk kembali melibatkan pencetak gol terbanyak mereka sepanjang masa. Meski usianya terus bertambah, Ronaldo jelas masih menjadi sosok yang diperhitungkan tim nasional ke depan.

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02 Nov 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Komunikasi resmi yang dikirim kepada Al-Nassr menegaskan bahwa federasi menganggap persoalan disiplin tersebut telah selesai. Keputusan akhir mengenai keterlibatannya di lapangan kini sepenuhnya berada di tangan staf pelatih.

Ujian melawan Denmark dan Wales menanti

Portugal saat ini sedang merampungkan persiapan untuk UEFA Nations League 2026-27. Mereka dijadwalkan menjamu Denmark di Braga pada 14 November dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit.

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Tiga hari kemudian, skuad Portugal akan bertandang menghadapi Wales sembari berupaya membangun momentum di turnamen tersebut. Peran Ronaldo dalam kedua pertandingan itu masih belum dapat dipastikan. Untuk saat ini, perhatian tertuju pada pengumuman skuad final. Para penggemar akan menanti apakah penyerang legendaris itu benar-benar kembali turun ke lapangan dengan seragam tim nasional.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo