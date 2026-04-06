Bintang Al-Ittihad Jeddah terancam absen di babak gugur Liga Champions Asia

Sebuah laporan media pada hari Senin menyebutkan bahwa bintang Al-Ittihad Jeddah asal Saudi Arabia terancam absen dari babak-babak akhir Liga Champions Asia Elite akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Babak final turnamen kontinental ini dijadwalkan dimulai dari babak perempat final dengan sistem grup, di mana semua pertandingan akan dimainkan dengan sistem gugur satu pertandingan, selama periode 16 hingga 25 April mendatang di kota Jeddah.

Al-Ittihad bersiap menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab yang dijadwalkan berlangsung pada 14 April mendatang di Stadion Al-Inmaa, dalam rangkaian pertandingan babak 16 besar.

Matsuda Zelvia dari Jepang, pemuncak klasemen liga di Zona Timur, akan bertemu dengan pemenang pertandingan Al-Ittihad dan Al-Wahda, di babak perempat final.

Sumber-sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, hari Senin ini, bahwa masa absen Saleh Al-Shehri, penyerang Al-Ittihad, dari lapangan berkisar antara tiga hingga enam minggu setelah ia mengalami cedera pada otot paha kanannya.

Ada keraguan mengenai kemungkinan pemain tersebut ikut serta dalam babak final Liga Champions Asia Elite, yang akan digelar dengan sistem turnamen di Jeddah, karena ia membutuhkan program terapi dan rehabilitasi sebelum kembali berlatih bersama tim.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa masa pemulihan masih bergantung pada respons Al-Shahri terhadap pengobatan, yang membuka kemungkinan kembalinya dia lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

Absennya sang pemain merupakan pukulan bagi tim Al-Ittihad yang menargetkan penampilan kuat di turnamen elit ini, karena para pendukungnya mengandalkan tim ini untuk meraih gelar yang telah absen dari lemari trofi tim asal barat tersebut selama 20 tahun.

