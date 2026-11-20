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Bek AC Milan Strahinja Pavlovic mengundang perhatian lewat penilaiannya yang mengejutkan terhadap mantan pelatihnya, Sergio Conceicao. Ia membandingkan aturan disiplin ketat sang pelatih dengan aturan seorang diktator. Meski mengaku menyukai Conceicao secara pribadi, pemain timnas Serbia itu mengungkap sederet aturan ketat yang mengatur keseharian para pemain.

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Klaim mengejutkan soal aturan Conceicao

Pavlovic mengungkap gambaran mengejutkan tentang kehidupan di bawah asuhan Conceicao di Milan. Ia menyebut pendekatan sang pelatih ekstrem. Bek asal Serbia itu berbicara blak-blakan mengenai aturan disiplin ketat yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut, termasuk larangan mengonsumsi makanan tertentu dan aturan berpakaian yang kaku saat latihan. Pavlovic mengungkap bahwa skuad diawasi secara ketat, bahkan ketika mereka berada di luar lapangan sepakbola.

"Conceicao melarang Nutella dan sejak itu kami tidak diperbolehkan mengonsumsinya. Dia orang baik, saya menyukainya, tetapi metodenya keras, 'seperti Hitler'. Kami pergi untuk menjalani laga tandang dan berpisah di hotel. Para pemain tinggal bersama sesama pemain, sementara semua orang lain berada di luar. Pelindung tulang kering wajib dipakai saat latihan, baik ketika suhu di bawah nol maupun 35 derajat, pelindung itu harus tetap dipakai," kata sang bek kepada siniar Serbia SS Calcio, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport.

Pemain berusia 25 tahun itu kemudian menjelaskan bagaimana sang pelatih menggunakan jaringan informan untuk memantau kehidupan sosial para pemainnya. "Tiga hari sebelum pertandingan, beberapa pemain pergi ke konser hingga pukul 23.00. Dia punya asisten, atau mata-mata, yang melapor kepadanya. Dia membuat perkara itu begitu heboh sehingga pada pertandingan berikutnya, tidak satu pun dari lima atau enam pemain tersebut diizinkan turun ke lapangan," jelas Pavlovic.

Penegasan kuasa dan perkembangan taktik

Selain pengawasan dan pembatasan makanan, Pavlovic menceritakan sebuah kejadian pada masa-masa awal Conceicao di San Siro yang menunjukkan gaya kepemimpinannya. Menurut sang bek, pelatih itu sengaja membuat seluruh jajaran klub menunggu untuk menegaskan otoritasnya atas skuad. Langkah tersebut diperhitungkan agar sejak awal masa jabatannya, setiap orang di klub memahami siapa yang memegang kendali atas urusan tim utama.

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"Pada pertemuan pertamanya sebagai pelatih Milan, dia datang terlambat empat puluh menit. Semua pemain dan jajaran manajemen menunggunya. Dia berada di kantornya. Dia ingin membuat semua orang mengerti siapa yang berkuasa. Dia melakukannya dengan sengaja," tambah bek tengah itu.

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Pengaruh Allegri terhadap Pavlovic

Mantan pemain RB Salzburg itu membandingkan pengalamannya tersebut dengan pelajaran taktik yang diberikan Massimiliano Allegri. Pavlovic tiba di Italia dengan atribut fisik seperti kecepatan dan kekuatan, tetapi ia mengakui bahwa seluk-beluk bertahan harus dipelajarinya sambil bermain. Ia menyebut bos Napoli saat ini itu membantunya menjembatani kesenjangan antara bakat mentahnya dan tuntutan taktik yang rumit di kasta tertinggi Italia, yang dipelajari para pemain setempat sejak usia muda.

"Di bawah bimbingannya, saya mengalami kemajuan paling besar sejak tiba di Italia. Sebagai bek, saya punya kecepatan, kekuatan, dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Saya juga mampu maju ke depan dan mencetak gol, tetapi aspek taktik selalu menjadi kelemahan saya. Saya baru mempelajari dasar-dasarnya ketika masuk tim utama Partizan. Dalam hal cara orang Italia memandang sepakbola, saya sedikit tertinggal, mengingat para pemain mereka mulai mempelajari konsep-konsep tertentu sejak usia sangat muda."

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Menghadapi penyerang elite Serie A

Saat membahas tantangan bermain di salah satu liga yang paling mengutamakan pertahanan di dunia, Pavlovic menyebut para penyerang yang paling menyulitkannya. Ia menyoroti duel fisik melawan Romelu Lukaku serta beragam ancaman dari bintang Inter, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Pemain Serbia itu menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan saat menghadapi para penyelesai peluang kelas atas tersebut. Konsentrasi penuh diperlukan sepanjang sembilan puluh menit, baik dalam laga derbi maupun pertandingan lainnya.

"Secara fisik, ujian terberat tanpa diragukan lagi adalah melawan Romelu Lukaku. Namun, Marcus Thuram juga: dia kuat, cepat, dan sangat bagus saat menguasai bola. Sementara itu, saat menghadapi Lautaro, Anda harus sangat berhati-hati di dalam kotak penalti: jika Anda tidak menjaganya dengan ketat, dia akan mencetak gol. Anda tidak boleh memberinya ruang," ujarnya.