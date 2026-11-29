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Presiden Federasi Tenis Italia, Angelo Binaghi, selalu berbicara tanpa tedeng aling-aling. Hari ini, saat mengevaluasi Piala Davis yang segera berakhir di Bologna dan kembali menegaskan ambisi tenis Italia, ia kembali melontarkan sindiran kepada dunia sepak bola.

Berbicara tentang hak siar dan penayangan turnamen besar secara gratis, orang nomor satu di federasi tenis itu menekankan bahwa para atletnya perlu diperlakukan setara dengan pesepakbola. Karena itu, jika ada kesepakatan hak siar, ia meminta agar ajang-ajang tenis ditayangkan di saluran utama, bukan saluran sekunder.

TURNAMEN ATP 250 BARU DI ITALIA: Binaghi menegaskan kembali bahwa turnamen ATP 250 baru akan digelar di Italia, tepatnya di Ca' Tron, Roncade, dekat Treviso. Turnamen itu akan berlangsung di Italia pada Juni 2028 dan pada 2029, dengan kemungkinan memperpanjang kesepakatan selama satu tahun lagi. Lokasinya adalah H-Farm Campus, yang akan menjadi tempat penyelenggaraan turnamen sekaligus pusat federasi baru untuk tenis lapangan rumput. Kontraknya ditandatangani dalam konferensi pers penutupan Final 8 Piala Davis di Bologna. Untuk ajang tersebut, H-Farm Sport Academy akan membangun 14 lapangan tenis, enam di antaranya berumput.

FINAL PIALA DAVIS: Binaghi dengan bangga memaparkan angka-angka dari Piala Davis kali ini: "Kami mencatat hampir 56.000 kunjungan. Seperti yang kini biasa terjadi pada ajang kami, sebagian besar penonton datang dari luar kota penyelenggara. Persentase penonton asing juga lebih tinggi daripada di Turin (tempat ATP Finals digelar). Dampak ekonomi bagi wilayah setempat sekitar €149 juta, yang menurut saya sepadan dengan investasi pemerintah kota dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat pun bisa sama puasnya, karena penerimaan pajak sekitar empat kali lipat dari investasi yang dikeluarkan".

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POLEMIK DENGAN SEPAK BOLA SOAL TENIS DI TELEVISI: Binaghi kemudian mendesak Rai dan Mediaset soal hak siar dengan menjadikan sepak bola sebagai pembanding: "Dampak sosial dari penayangan di televisi gratis sangat besar. Menurut saya, peluncuran saluran gratis SuperTennis merupakan pendorong terpenting perkembangan dan pertumbuhan tenis di Italia. Kami berharap dapat mempertahankan hak siar gratis Piala Davis selama mungkin.



Kami bersedia berbagi hak siar itu dengan penyiar terbesar Italia, Rai dan Mediaset, tetapi hanya jika pertandingan ditayangkan di saluran utama. Kami menilai Cobolli dan Musetti memiliki kedudukan yang setara dengan Pio Esposito, Scamacca, dan pesepakbola lainnya yang selalu kami dukung setiap kali mereka bermain".