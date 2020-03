Kecoh Fabinho, Billy Gilmour: Maksud Anda Operan Ke Olivier Giroud?

Gelandang belia , Billy Gilmour (18 tahun), menampakkan wajah berseri-seri seusai membantu kemenangan timnya atas .

Gilmour melakoni debut penuh bersama Chelsea saat The Blues mengalahkan The Reds 2-0 pada putaran kelima Piala FA di Stamford Bridge, Rabu (4/3) dini hari WIB.

“Saya pikir saya tahun apa yang Anda bicarakan. Operan kepada [Olivier] Giroud, kan? Itu sepakbola, kan? Anda harus melewati lawan,” ucap Gilmour selepas laga saat ditanya soal keterampilannya melewati Fabinho pada menit ke-86.

