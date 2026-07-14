Bilic mendorong Modrić untuk mempertimbangkan keputusan masa depannya... Bagaimana dengan kembalinya ke Real Madrid?

Berbagai laporan media menyebutkan bahwa bintang Kroasia Luka Modrić kemungkinan akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk pensiun, setelah Slaven Bilić kembali melatih tim nasional negaranya.

Mantan bintang Real Madrid itu sempat secara serius mempertimbangkan untuk mengakhiri karier profesionalnya, namun penunjukan pelatih yang sangat ia percayai sebagai kepala staf teknis timnas Kroasia membuatnya memutuskan untuk menunda keputusan tersebut dan mengevaluasi kembali keputusannya untuk gantung sepatu.

Bilic dan Modrić sebelumnya pernah bekerja sama selama masa jabatan pertama Bilic sebagai pelatih Kroasia. Keduanya terikat oleh persahabatan yang kuat; mereka terbiasa makan bersama setiap kali Bilic mengunjungi Madrid, berkat pemahaman yang mendalam di antara keduanya.

Modrić mengetahui negosiasi yang dilakukan Bilic dalam beberapa hari terakhir untuk menggantikan Zlatko Dalić. Dalam beberapa percakapan tersebut, Modrić mengisyaratkan bahwa kelanjutan kariernya di lapangan masih menjadi opsi jika Bilic mengambil alih jabatan tersebut, yang akhirnya terwujud dengan penunjukan Bilic sebagai pelatih baru tim nasional.

Dengan demikian, kapten Kroasia tersebut kini memiliki opsi untuk melanjutkan karier internasionalnya di bawah asuhan mantan pelatihnya, menurut laporan surat kabar Spanyol “AS”.

Di sisi lain, baru-baru ini beredar rumor mengenai kemungkinan kembalinya Modrić ke Real Madrid, namun ia belum menerima kontak apa pun dari klub tersebut terkait hal tersebut.

Di sisi lain, Ruben Amorim, manajer baru Milan, telah menghubungi Modrić dan menyatakan keinginannya untuk merekrutnya ke dalam proyeknya bersama mantan juara Eropa tersebut. Modrić belum memberikan komentar mengenai tawaran tersebut, meskipun musim Milan tidak berakhir sesuai harapan. Gelandang tersebut dan keluarganya merasa sangat nyaman dengan kehidupan mereka di kota Milan.