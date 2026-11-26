Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Manuel Neuer disebut melakukan beberapa perjalanan bersama perempuan berusia 23 tahun dalam beberapa bulan setelah kelahiran anak keduanya. Menurut BILD, perempuan itu adalah fisioterapisnya. Kiper Bayern München tersebut baru-baru ini terlihat bersamanya di Brasil. Keduanya juga disebut pernah bersama di Sisilia.

Neuer menginap bersama perempuan itu di sebuah resor mewah di sekitar Rio de Janeiro. Rekaman yang memperlihatkan keduanya berboncengan sepeda motor muncul awal pekan ini. Menurut BILD, mereka menghabiskan beberapa hari bersama di Brasil.

Itu disebut bukan perjalanan pertama mereka bersama. Pada akhir September dan awal Oktober, Neuer dan perempuan tersebut juga disebut berada di Sisilia bersama. BILD merujuk pada foto yang diunggah seorang pegawai pusat kebugaran di Pachino, Sisilia, ke Facebook pada 2 Oktober.

Waktunya menjadi sorotan. Neuer dan istrinya, Anika, menyambut kelahiran anak kedua mereka, seorang putra, pada akhir Agustus. Pasangan itu sebelumnya telah memiliki seorang putra bernama Luca, yang lahir pada Maret 2024. BILD melaporkan awal bulan ini bahwa pernikahan mereka kini telah berakhir.

Iklan Iklan

Menurut BILD, Neuer disebut memberi tahu istrinya beberapa hari setelah kelahiran anak kedua mereka bahwa ia tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut. Neuer dan Anika sendiri belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perpisahan mereka.

Topik Terkait

Surat kabar olahraga Jerman itu menulis bahwa perempuan berusia 23 tahun tersebut adalah fisioterapis Neuer dan hubungan mereka mungkin lebih dari sekadar hubungan kerja. Sejauh ini, belum ada bukti mengenai perselingkuhan. Identitas perempuan itu juga belum diumumkan secara resmi.

Neuer dan Anika belum menanggapi laporan tersebut. Bayern München juga belum berkomentar mengenai rumor seputar perempuan yang menemani sang kiper dalam perjalanannya.

Iklan

Perjalanan ke Brasil berlangsung saat Neuer sedang memulihkan diri dari cedera. Sang kiper mengalami robekan sebagian pada tendon di kaki kanannya saat menghadapi FSV Mainz 05 pada 7 November.

Bayern mengizinkannya untuk sementara melanjutkan rehabilitasi di luar München. Direktur olahraga Max Eberl mengatakan Neuer boleh beristirahat selama satu pekan karena ia harus berupaya lebih keras untuk pulih selama jeda musim dingin.