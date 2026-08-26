"Seperti Joselu Junior," puji Jude Bellingham terhadap jejak awal rekan setim barunya, yang barangkali juga belum benar-benar dikenalnya sekitar sebulan lalu. Carlos Espi baru saja menyelamatkan Real Madrid dari start buruk di musim baru LaLiga, dengan mencetak gol kemenangan 2-1 pada menit ke-90 dalam laga pertama di markas Espanyol Barcelona. Sebagai pemain pengganti, hanya sepuluh menit setelah masuk - persis seperti Joselu dulu (kini tanpa klub), yang pada 2024 lewat dwigol telat di leg kedua semifinal Liga Champions memastikan tersingkirnya Bayern Munich secara dramatis dan mengantar Real ke final.

Namun, bukan hanya momen telat dan kualitas sebagai supersub yang mengingatkan gol Espi pada Joselu, melainkan juga caranya: Kylian Mbappe gagal melepaskan tembakan setelah melakukan dribel di kotak penalti, Espi berdiri di posisi yang tepat, membaca situasi, merebut bola lima meter di depan gawang dan dengan cerdik menghajarnya ke dalam jala. Benar-benar seperti yang dilakukan seorang nomor sembilan klasik ala Joselu.

Seorang pemain seperti itulah yang sangat ingin ditambahkan pelatih lama sekaligus baru Real, Jose Mourinho, ke dalam skuadnya pada musim panas ini, terutama karena produk akademi Gonzalo Garcia, penyerang lain dengan tipikal seperti itu, hengkang ke Fulham. Dan berkat Espi, Mourinho bisa bernapas lega, rekrutan mengejutkan itu menyelamatkan debut kompetitif sang pelatih asal Portugal setelah kembali ke Bernabeu. Sebab, jika kehilangan poin pada laga pembuka liga, tajuk-tajuk negatif tentu akan langsung bermunculan.

Carlos Espi di Real Madrid: "Si binatang buas" sebagai "pria paling bahagia di dunia"

"Saya adalah pria paling bahagia di dunia," seru Espi setelah gol pertamanya dalam laga kompetitif pertamanya untuk Los Blancos. "Pelatih ingin saya bekerja semaksimal mungkin, membentuk lini serang bersama Kylian dan membantunya. Rasanya gila ketika saat merayakan gol seluruh tim ada di sekeliling saya."

Saat Real mengumumkan perekrutan Espi pada akhir Juli, mungkin tidak sedikit yang terkejut. Carlos siapa? Ketika melihat nilai transfernya, rasa heran itu pun makin besar, sebab runner-up Spanyol itu menggelontorkan 25 juta euro untuk pemain yang secara internasional benar-benar masih tanpa nama. Meski begitu, pemain 21 tahun tersebut setidaknya sudah cukup dikenal oleh sebagian besar penggemar sepakbola di Spanyol sebelum pindah ke Real - hanya saja memang belum lama.

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Bahwa suatu hari ia akan berlabuh di skuad bertabur bintang Los Blancos, sama sekali tidak pernah benar-benar terlihat dalam perjalanan karier sepakbolanya sejauh ini. Tumbuh besar di sebuah kota kecil dekat Valencia, ia lama luput dari radar klub-klub besar. Hingga sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-17, ia bermain di tim muda klub UD Alzira, yang tim seniornya setidaknya sempat beberapa tahun berkiprah di divisi keempat Spanyol hingga belum lama ini.

Baru pada usia 16 tahun striker setinggi 1,94 meter itu melompat ke UD Levante dari Valencia yang berdekatan. Kelebihan paling menonjol Espi saat itu sudah jelas: fisiknya, yang ia dapat berkat lonjakan pertumbuhan yang baru dialaminya tak lama sebelumnya. "Memiliki tinggi lebih dari 1,90 meter pada usia 16 tahun adalah karakteristik penting untuk posisinya," kenang kepala pembinaan muda Levante saat itu, Joaqui Navarro, dalam wawancara dengan The Athletic. Namun, Espi "masih perlu mengejar ketertinggalan di banyak aspek permainannya, terutama saat bermain dengan punggung menghadap gawang," tegas Navarro.

Carlos Espi: Dari UD Levante ke Real Madrid

Di Levante mereka bekerja keras untuk itu, Espi berkembang pesat dan hanya satu setengah tahun setelah kedatangannya, ia menjalani debut profesionalnya pada usia 18 tahun untuk klub yang saat itu bermain di divisi dua. Dalam penampilan keduanya, ia langsung mencetak gol pertamanya, menjadi bagian tetap tim utama pada 2024/25 dan menyumbang enam gol sebagai supersub untuk membawa Levante kembali ke LaLiga.

"Hal istimewa dari Espi adalah dia hanya butuh sangat sedikit peluang untuk mencetak gol," jelas mantan mentornya, Navarro, soal efisiensi yang menjadi salah satu kekuatan besarnya. Meski begitu, setelah promosi, Espi juga sempat mengalami fase sulit dalam kariernya yang masih sangat muda di Levante. Ia pada awalnya jarang bermain, lebih sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit, dan tak mampu menyingkirkan rekrutan anyar bernilai jutaan yang kabarnya juga sempat diminati Barcelona, Karl Etta Eyong.

Hal yang membuat laju cepat Espi hingga ke Bernabeu jadi semakin mengejutkan, sekaligus menjadi bukti betapa besar keyakinan Mourinho dan kolega terhadap potensinya: pada awal tahun, Espi baru memiliki tidak sampai 100 menit bermain di LaLiga, tersebar dalam lima penampilan singkat. Fakta bahwa Levante tampil sangat buruk pada paruh pertama musim lalu justru cukup menguntungkan sang youngster.

"Kami berada dalam situasi yang sangat sulit, saat jeda musim dingin kami baru punya sepuluh poin," kenang presiden Pablo Sanchez kepada The Athletic, lalu menjelaskan: "Bagi kami, saat itu sudah jelas: jika kami terdegradasi, setidaknya kami melakukannya dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip kami." Secara gamblang, maksudnya adalah: kami bisa saja turun lagi ke divisi dua, tetapi jika itu terjadi, maka kami setidaknya akan memberi porsi sebesar mungkin kepada pemain dari akademi kami sendiri.

"Dia terutama mencetak gol-gol penting": Kualitas besar Carlos Espi

Karena itulah, sesaat sebelum Natal, Luis Castro - yang sebelumnya lama bekerja di akademi Vitoria Guimaraes dan Benfica Lisbon - ditunjuk sebagai pelatih baru. "Terobosan Espi hanya bisa terjadi karena Castro mempercayainya," jelas Sanchez. Di bawah pelatih baru itu, Espi nyaris tak pernah lagi benar-benar tersisih, menunjukkan kapasitasnya lewat penampilan sebagai supersub untuk mendapat peran lebih besar - dan kemudian menjelma menjadi faktor penentu dalam upaya Levante bertahan di kasta tertinggi.

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"Dia mencetak gol, tetapi yang terpenting dia mencetak gol-gol penting," puji bos Levante, Sanchez. Antara akhir Februari dan akhir Maret, Espi mencetak total enam gol dalam empat laga liga secara beruntun, selalu melawan pesaing langsung dalam persaingan degradasi. Mula-mula, dwigol Espi membawa kemenangan 2-0 atas Alaves, lalu dua hasil imbang 1-1 melawan Girona dan Rayo Vallecano masing-masing terjadi berkat gol Espi. Dan kemudian, dua gol pertama dalam kemenangan 4-2 atas Oviedo juga lahir dari penyerang Real saat ini itu.

Levante pun selalu bisa menjaga jarak dengan zona aman, tetapi tetap harus cemas hingga akhir. Secara keseluruhan, Espi menutup musim dengan torehan 11 gol yang impresif di LaLiga, dan salah satu yang paling penting datang pada pekan penultimate: melawan Mallorca yang kemudian terdegradasi, Espi membawa Levante unggul, dan laga akhirnya ditutup dengan kemenangan kandang 2-0. Itulah pembebasan yang pada akhirnya menentukan, karena untuk pertama kalinya dalam hampir setengah tahun, Levante keluar lagi dari zona degradasi.

"Castro sudah mengatakannya musim lalu: anak ini tidak punya batas. Dia akan menjadi bintang, tetapi juga akan tetap menjadi pribadi yang baik," kata bos Levante Sanchez, yang meyakini dua hal itu. Di saat yang sama, ia juga bisa senang dengan pemasukan dari penjualan termahal kedua dalam sejarah klub, yang sebelum pengumuman resmi benar-benar tidak bocor ke publik sama sekali.

Mengapa masa-masa seputar kepindahan ke Real Madrid disebut "mengerikan" oleh ayah Carlos Espi?

"Itu mengerikan," aku ayah Espi, Juanjo, kepada stasiun radio Cope tentang hari-hari di sekitar transfer besar putranya. Para petinggi Real meminta kerahasiaan total, sesuatu yang jelas tidak mudah bagi sang ayah yang bangga. "Menjaganya tetap rahasia, tidak boleh membicarakannya ... bahkan tidak dengan ibu saya atau saudara laki-laki saya, dengan siapa pun," kata Juanjo, memberi gambaran tentang gejolak batinnya.

Sejak akhir Juli, kini ia bisa menceritakan kepada siapa pun bahwa putranya sekarang bermain untuk Real yang besar. Espi menandatangani kontrak di Bernabeu hingga 2031, dan ada rencana jangka panjang untuk mantan pemain tim nasional Spanyol U-19 dan U-20 itu. "Dia sedang menjalani mimpi, tetapi dia bekerja sangat keras untuk itu," puji Mourinho kepada pemain baru itu setelah debut kompetitif yang begitu indah.

Kiper Thibaut Courtois ikut menambahkan: "Sangat mengesankan bagaimana dia bisa bertahan dalam latihan menghadapi pemain-pemain besar seperti Antonio Rudiger atau Ibrahima Konate, dia adalah binatang buas," kata pemain Belgia itu, menilai rekrutan anyar tersebut memiliki fisik yang luar biasa, lalu mengungkap bahwa julukan Bellingham untuk Espi ternyata sudah menyebar ke seluruh tim: "Kami memanggilnya Joselu Junior."