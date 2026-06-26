Bielsa mengakui: Penangguhan Yamal menjadi kunci kemenangan Uruguay

Pelatih tim nasional Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya akan menghadapi pertandingan melawan Spanyol layaknya sebuah final, demi memastikan kelangsungan mereka di Piala Dunia.

Timnas Spanyol saat ini memimpin klasemen Grup H dengan raihan 4 poin, sementara Uruguay hanya mengoleksi 2 poin, hasil dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Marcelo Bielsa tersebut dalam konferensi pers prapertandingan.

Pelatih asal Argentina itu mengatakan, “Kami akan memperlakukan pertandingan besok sebagai final.”

Ia menambahkan bahwa timnas Uruguay harus bermain melawan Spanyol dengan penuh semangat dan inisiatif, sekaligus berusaha mencegah lawan menguasai bola.

Ia menegaskan bahwa Uruguay tidak berniat hanya bertahan, sambil menekankan, “Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan membuat lawan menguasai bola sesedikit mungkin.”

Bielsa menyoroti bahwa timnas Spanyol menampilkan sepak bola “berkualitas sangat tinggi” di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente, sambil menegaskan bahwa menemukan cara untuk menghentikan Lamine Yamal akan menjadi faktor penentu peluang Uruguay untuk meraih kemenangan.

Ia menjelaskan, “Yamal mampu mengubah jalannya pertandingan. Saya tidak mengatakan hal baru, karena dia adalah pemain yang membuat lawan kebingungan dan menentukan hasil pertandingan.”