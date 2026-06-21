Bielsa: Ada tujuan lain di balik jeda minum... dan kita bisa mengambil pelajaran dari pertahanan Arab Saudi

Marcelo Bielsa, pelatih tim nasional Uruguay, mengkritik jeda hidrasi yang diperkenalkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada Piala Dunia 2026, dengan alasan bahwa hal itu tidak memberikan kontribusi apa pun bagi sepak bola, bahkan merusak esensi budayanya.

FIFA memperkenalkan jeda selama 3 menit di tengah setiap babak karena suhu yang tinggi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, namun keputusan ini memicu berbagai tanggapan di kalangan pemain dan pelatih.

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Para kritikus mengatakan bahwa jeda-jeda ini, yang secara efektif membagi pertandingan menjadi 4 bagian, pada dasarnya hanya memungkinkan stasiun siaran memanfaatkan jeda iklan yang berdurasi lebih dari dua menit.

Bielsa mengatakan kepada wartawan, dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita “Reuters”: “Bermain empat kali alih-alih dua kali, mengubah konsep yang telah dibangun secara budaya dalam sepak bola.. Perubahan budaya ini tidak menambah apa-apa, justru menghilangkan banyak hal. Saya hanya akan mengatakan bahwa sepak bola memiliki karakteristik khas sebelum keputusan ini, dan kini memiliki karakteristik lain. Orang-orang jatuh cinta pada permainan ini karena ciri khasnya.”

Pelatih asal Argentina itu melanjutkan: “Tentu saja, kami memuji dan menghargai teknologi seperti wasit video asisten. Teknologi memang memberikan lebih banyak peluang. Namun, ada niat lain di balik jeda-jeda ini, dan kesimpulan yang saya sampaikan di sini sebenarnya bukan murni pemikiran saya sendiri, melainkan saya hanya mengulangi apa yang saya dengar.”

Pelajaran dari Pertandingan Melawan Arab Saudi

Uruguay akan menghadapi Cape Verde pada putaran kedua fase grup.

Bielsa mengatakan bahwa timnya akan mengambil pelajaran dari formasi pertahanan yang sangat rapat, yang mereka hadapi saat bermain imbang (1-1) melawan Arab Saudi.

Ia melanjutkan: “Kami sangat mendominasi penguasaan bola (melawan Arab Saudi), tetapi kami hanya menciptakan sangat sedikit peluang di babak pertama,” sambil menambahkan bahwa timnya sudah tahu bagaimana seharusnya mereka bermain.

Dia menambahkan: “Pada babak kedua, kami mengolah bola dengan cepat, agresif, dan dinamis, disertai pergerakan yang intens.”