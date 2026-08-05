Biaya transfer Yan Diomande tampaknya jauh lebih tinggi! Real Madrid nyaris mencetak rekor transfer

Seperti dilaporkan Sky, pembicaraan transfer antara kedua klub kini akhirnya benar-benar sudah memasuki tahap akhir. Diyakini bahwa Los Blancos harus merogoh kocek antara 130 hingga 140 juta euro untuk merekrut Diomande.

Dengan demikian, pemain Pantai Gading itu akan menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah Bundesliga setelah Ousmane Dembele (148 juta dari BVB ke Barca). Terakhir, "hanya" biaya transfer senilai 120 juta euro yang sempat dibicarakan.

Jurnalis transfer Ben Jacobs bahkan sudah melaporkan adanya kesepakatan lisan mengenai detail kepindahan tersebut, sementara Sky masih belum ingin menyebut transfer itu telah mendapat lampu hijau final. Hal itu baru akan terjadi pada sore hari, ketika dewan direksi di Madrid juga memberikan persetujuannya.

Negosiasi Diomande mempermalukan guru transfer Fabrizio Romano

Sebelumnya, pada Rabu, Diomande menyusul ke pemusatan latihan klub Bundesliga tersebut. Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu, yang secara resmi melaporkan diri sakit sebelum keberangkatan pada Sabtu, tiba di Saalfelden, Austria, setelah pulih dari infeksi. Hal itu sebenarnya ingin dicegah oleh Los Blancos agar mereka bisa langsung menyambut Diomande untuk tes medis di Madrid.

Namun, hal itu tidak terjadi karena negosiasi dengan klub Saxony tersebut terus berlarut-larut, meskipun jurnalis transfer Fabrizio Romano sudah lebih dari sepekan lalu menyebut kesepakatan itu sudah rampung dan karena itu harus menghadapi kritik keras.

"Kalau kami punya sesuatu untuk diumumkan, kami akan melakukannya. Ada satu dua pakar transfer yang sudah menyebutnya 'done' atau 'Here we go' tujuh atau sepuluh hari lalu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak hal yang terlibat. Belum sampai ke tahap itu," kata direktur olahraga RB Marcel Schäfer pada Selasa kepada Sky.

Transfer Diomande: FC Bayern, Liverpool, dan PSG juga sempat meminatinya

Sejak lebih awal dan bahkan sebelum musim lalu berakhir, sudah ada minat besar dari banyak klub top terhadap Diomande. Liverpool, klub impiannya Paris Saint-Germain, dan bahkan FC Bayern disebut-sebut sempat mempertimbangkan perekrutan pemain sayap tersebut. Namun kini Real Madrid yang memenangi perburuan. Los Blancos tampaknya juga tidak terlalu peduli bahwa transfer ini mungkin masih bisa berbuntut panjang.

Di balik proses kepindahan ini, sengketa agen terkait Diomande sudah berkecamuk selama berbulan-bulan. Baik agensi Maxidel Management, yang menangani transfernya musim panas lalu dari Leganes ke RBL, maupun agen baru Diomande dari Roc Nation sama-sama merasa berada di pihak yang benar. Maxidel Management disebut masih menganggap hak transfer sang pemain tetap berada pada mereka meski telah terjadi pergantian perwakilan dan ingin ikut mendapatkan bagian. Jika kesepakatan antara Real dan Leipzig terealisasi, FIFA kemungkinan akan menyelidikinya.

Diomande yang sebelumnya bukan nama besar baru pindah ke Leipzig pada musim panas 2025 dengan biaya transfer yang mengejutkan tinggi (20 juta euro) setelah hanya memainkan sepuluh laga kompetitif untuk Leganes, lalu langsung meledak di sana dengan catatan 13 gol dan sepuluh assist dalam 36 pertandingan kompetitif.

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