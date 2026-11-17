Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid hampir merampungkan perekrutan sensasional talenta muda Manchester United, JJ Gabriel, seiring terungkapnya rincian finansial kesepakatan tersebut. Remaja itu diperkirakan akan meresmikan kepindahannya ke ibu kota Spanyol dalam beberapa hari, mengakhiri saga transfer yang telah berlangsung lama.

Iklan

Madrid Rampungkan Kesepakatan Tiga Tahun dan Biaya €360.000

Agen baru Gabriel, Ali Barat, mengunjungi Valdebebas pada Senin untuk menuntaskan ketentuan akhir kesepakatan, menurut jurnalis Pablo Gallego. Pemain berusia 16 tahun itu kini diperkirakan akan menandatangani kontrak sebelum pekan ini berakhir.

Menurut reporter El Chiringuito TV, Marcos Benito, pemain muda Inggris itu akan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Real Madrid . Real Madrid akan membayar kompensasi pelatihan sebesar €360.000 kepada Manchester United untuk merekrutnya.

Latar Belakang Kepergian dari Old Trafford dan Upaya Damai yang Tak Berhasil

Transfer ini menyusul retaknya hubungan di Manchester, yang bermula ketika Gabriel meninggalkan klub pada September . Ia belum berlatih bersama klub raksasa Liga Primer tersebut sejak kepergiannya.

Tidak puas dengan rencana United untuk mengintegrasikannya ke tim utama , remaja itu meminta klub membatalkan pendaftarannya. Manchester United menolak permintaan tersebut dan kemudian berupaya memperbaiki hubungan, tetapi Gabriel dan pihaknya tidak menanggapi upaya itu.

Iklan Iklan

Mengapa Biaya Sebenarnya Jauh Melampaui Kompensasi Nominal

Meski kompensasi €360.000 tampak kecil untuk salah satu talenta muda paling menjanjikan di Inggris, total pengeluaran Real Madrid akan jauh lebih besar. Setelah gaji pemain, biaya agen, dan komisi diperhitungkan, keseluruhan operasi ini bisa menelan biaya antara €10 juta dan €15 juta.

Topik Terkait

Keberhasilan merekrut talenta muda itu juga menjadi pencapaian besar bagi klub Spanyol tersebut. Gabriel menolak minat serius dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan Barcelona demi pindah ke Madrid.

Bermain di Tim Muda Lebih Dulu, dengan Potensi Sengketa Hukum

Gabriel akan bergabung dengan tim Castilla Real Madrid setelah menandatangani kontrak, meski aturan federasi mencegahnya bermain untuk tim cadangan hingga Januari. Ia akan bermain untuk tim-tim muda klub sampai memenuhi syarat.

Iklan

Di luar lapangan, saga ini mungkin berlanjut bahkan setelah kesepakatan rampung. Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Manchester United dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap Gabriel, para perwakilannya, dan Real Madrid setelah transfer tersebut terlaksana.