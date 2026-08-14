Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh Sky Sports dan Guardian, Arsenal telah menghubungi petinggi Leverkusen untuk menanyakan kemungkinan transfer Quansah pada musim panas ini.

The Gunners disebut ingin menutupi absennya bek tengah William Saliba dan bek kanan Jurrien Timber akibat cedera dengan merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Selain posisi utamanya di jantung pertahanan, Quansah juga bisa bermain di sisi kanan lini belakang berempat dan karena itu akan sangat cocok.

Pemain Inggris itu, yang pindah dari Liverpool ke Leverkusen tahun lalu dengan biaya transfer 35 juta euro, tampil menonjol berkat musim debut yang kuat bersama Bayer dan masuk radar klub-klub yang lebih besar. Selain itu, ia juga memantapkan tempatnya di tim nasional Inggris dan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel, dengan mencatat tiga penampilan sebagai bek kanan di turnamen di Amerika Utara.

Arsenal kemungkinan harus menawarkan setidaknya 50 juta euro untuk Quansah

Apakah pendekatan Arsenal terhadap Quansah punya peluang sukses masih sangat diragukan. Menurut laporan tersebut, Leverkusen tidak berminat melepas salah satu pemain kuncinya itu, yang masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 bersama Die Werkself. Menurut Guardian, Bayer baru akan mulai berpikir jika ada tawaran setidaknya senilai 50 juta euro.

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Arsenal sebenarnya tidak bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bek baru yang sedang dicari. Ezri Konsa dari Aston Villa juga disebut masuk radar juara Inggris tersebut, dan tawaran senilai 35 juta euro untuk Konsa kabarnya baru-baru ini ditolak Villa. Ada kemungkinan Arsenal setidaknya mencoba dengan tawaran bernilai serupa kepada Leverkusen dan berharap klub Bundesliga itu akhirnya luluh di bawah angka 50 juta.

Sementara itu, Liverpool kabarnya hingga belum lama ini memiliki opsi pembelian kembali Quansah senilai 70 juta euro, yang sejak usia lima tahun sudah masuk akademi The Reds. Namun, opsi itu disebut kini telah kedaluwarsa.

Quansah merupakan pilihan mutlak di jantung pertahanan Leverkusen pada musim lalu. Bek tim nasional Inggris itu mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan lima gol.