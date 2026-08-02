Goal.com
LiveTiket
grimaldo bayer leverkusenGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Biaya transfer 30 juta euro: Bayer Leverkusen tampaknya menemukan pengganti Alejandro Grimaldo

Bundesliga
M. Gutierrez
Transfers
Serie A
Bayer Leverkusen
SSC Napoli

Bayer 04 Leverkusen tampaknya telah menemukan sosok pengganti untuk bek kiri Alejandro Grimaldo.

Menurut informasi dari Sky, kompatriot Grimaldo, Miguel Gutierrez, dari Napoli, kini berada di ambang transfer ke Werkself.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan menyeluruh dengan klub papan atas Italia itu telah tercapai, dan bek kiri berusia 25 tahun tersebut kini akan menandatangani kontrak di Leverkusen hingga 30 Juni 2031.

Sebagai gantinya, B04 akan mengirim sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer ke Napoli. Pada Senin atau Selasa, Gutierrez dijadwalkan menjalani tes medis di klub Bundesliga tersebut, setelah itu pengumuman resmi transfer ini diperkirakan akan segera menyusul.

Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

Carles Martinez menginginkan Miguel Gutierrez sebagai pengganti Grimaldo

Pelatih Bayer, Carles Martinez, telah memilih pemain berusia 25 tahun itu sebagai sosok yang diinginkannya untuk menggantikan Grimaldo, yang di sisi lain akan kembali ke tanah kelahirannya untuk bergabung dengan Atletico Madrid dengan nilai sekitar 22 juta euro.

Gutierrez pindah ke Napoli dari Girona pada 2025 dengan biaya transfer 18 juta euro. Pada musim lalu, ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam 36 pertandingan kompetitif. Kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2030.

Club Friendlies
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Club Friendlies
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL

Juara Jerman 2024 itu juga dikabarkan memburu Zakaria El Ouahdi dari KRC Genk untuk posisi bek kanan. Pemain berusia 24 tahun itu, yang juga tampil di Piala Dunia tetapi hanya sekali dimainkan untuk Maroko sebagai pelapis pemain PSG Achraf Hakimi, disebut masuk dalam daftar pendek Leverkusen. 

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google