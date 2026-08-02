Menurut informasi dari Sky, kompatriot Grimaldo, Miguel Gutierrez, dari Napoli, kini berada di ambang transfer ke Werkself.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan menyeluruh dengan klub papan atas Italia itu telah tercapai, dan bek kiri berusia 25 tahun tersebut kini akan menandatangani kontrak di Leverkusen hingga 30 Juni 2031.

Sebagai gantinya, B04 akan mengirim sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer ke Napoli. Pada Senin atau Selasa, Gutierrez dijadwalkan menjalani tes medis di klub Bundesliga tersebut, setelah itu pengumuman resmi transfer ini diperkirakan akan segera menyusul.

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Carles Martinez menginginkan Miguel Gutierrez sebagai pengganti Grimaldo

Pelatih Bayer, Carles Martinez, telah memilih pemain berusia 25 tahun itu sebagai sosok yang diinginkannya untuk menggantikan Grimaldo, yang di sisi lain akan kembali ke tanah kelahirannya untuk bergabung dengan Atletico Madrid dengan nilai sekitar 22 juta euro.

Gutierrez pindah ke Napoli dari Girona pada 2025 dengan biaya transfer 18 juta euro. Pada musim lalu, ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam 36 pertandingan kompetitif. Kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2030.

Juara Jerman 2024 itu juga dikabarkan memburu Zakaria El Ouahdi dari KRC Genk untuk posisi bek kanan. Pemain berusia 24 tahun itu, yang juga tampil di Piala Dunia tetapi hanya sekali dimainkan untuk Maroko sebagai pelapis pemain PSG Achraf Hakimi, disebut masuk dalam daftar pendek Leverkusen.