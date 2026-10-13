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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

"Biarkan mereka menderita": Degradasi paksa Manchester City "tak akan cukup" bagi ikon Liverpool Steven Gerrard

Premier League
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City

Steven Gerrard dengan tegas menyerukan agar Manchester City dijatuhi hukuman berat terkait skandal keuangan.

"Biarkan mereka menderita, seperti mereka membuat semua tim lain menderita selama sembilan, sepuluh tahun itu," tegas mantan pemain kelas dunia Liverpool FC tersebut dalam Overlap Daily.

Pada akhir September, City dinyatakan bersalah oleh Premier League atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Klub papan atas Inggris itu kemudian mengajukan banding, yang hasilnya hingga kini belum diketahui.

Selain kemungkinan dicabutnya seluruh gelar dalam periode tersebut, City juga terancam dipaksa turun ke Championship. "Saya rasa itu tidak adil," ujar Gerrard. "Sebab, City hampir pasti akan menjadi salah satu dari tiga tim yang promosi dan dengan begitu mengambil jatah promosi sebuah klub Championship." Menurut Gerrard, degradasi paksa "tidak cukup karena mereka akan segera kembali."

Hukuman yang menurut Gerrard seharusnya dijatuhkan kepada Manchester City

Karena itu, legenda Liverpool tersebut mengusulkan agar City tetap berada di Premier League, tetapi "dihukum di sana selama beberapa tahun. Itu pendapat saya. Saya tidak mengatakan bahwa itulah satu-satunya tindakan yang benar. Namun, itulah yang saya rasakan." Sebagai langkah konkret, Gerrard menyebut larangan transfer dan pengurangan poin, masing-masing untuk jangka waktu yang panjang. "Mereka harus dijadikan contoh," kata pria Inggris berusia 46 tahun itu.

Namun, Gerrard tidak akan senang jika kemudian dinyatakan meraih gelar juara Liga Inggris bersama Liverpool, sesuatu yang selalu luput darinya sepanjang karier gemilangnya. "Saya sudah menerima kenyataan bahwa saya tidak pernah memenangi Premier League," jelasnya. Meski begitu, terkait pelanggaran City, ia menegaskan, "Bagaimana dengan kenangan yang mereka renggut, bukan hanya dari saya dan tim saya, tetapi juga dari semua tim lain?"

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