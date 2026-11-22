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Pelatih Como Cesc Fabregas mendesak tim nasional Argentina memensiunkan nomor punggung 10 ikonis Lionel Messi demi melindungi Nico Paz dari ekspektasi yang tidak adil. Fabregas menilai gelandang serang muda itu membutuhkan ruang untuk berkembang tanpa tekanan besar untuk mengikuti jejak pemain yang boleh dibilang terhebat dalam sejarah.

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Melindungi generasi berikutnya

Kiprah Paz yang kian menonjol memicu perdebatan besar mengenai masa depan nomor punggung 10 Argentina yang termasyhur . Ketika Messi kelak mengakhiri karier internasionalnya, banyak pihak menunjuk pemain muda Como itu sebagai penerus alaminya . Namun, Fabregas tegas menentang gagasan tersebut. Menurutnya, nomor itu harus dipensiunkan secara permanen sebagai bentuk penghormatan kepada Messi sekaligus untuk melindungi kesehatan mental pemain mudanya. Ia meyakini beban bersejarah seperti itu dapat menghambat perkembangan jangka panjang seorang pemain yang masih berkembang.

Fabregas ingin memastikan sorotan terhadap pemain berusia 20 tahun itu tetap dapat dihadapi. Paz tampil mengesankan di Serie A sejak pindah dari Real Madrid. Pernyataan sang pelatih menegaskan keinginannya menghindarkan Paz dari label "Messi baru" yang pernah menghambat banyak talenta muda. "Biarkan dia tenang. Nomor 10 itu milik Messi, titik. Nomor itu harus dipensiunkan," tegas mantan gelandang Arsenal dan Barcelona tersebut, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB.

Mengelola kelelahan seusai tugas internasional

Selain beban simbolis nomor punggung itu, Fabregas menyoroti dampak fisik tugas internasional terhadap para pemainnya. Ia mengatakan bahwa membela negara merupakan langkah penting dalam karier seorang pemain, tetapi kondisi mereka perlu dikelola dengan cermat saat kembali ke klub. Pelatih Como itu mencontohkan Paz yang kesulitan secara fisik seusai pemanggilan pertamanya ke skuad Argentina dan tampak kelelahan dalam laga klub berikutnya melawan Parma.

"Ya, kepergian mereka membantu. Lucas [Da Cunha] tidak terlalu muda, usianya 25 tahun, tetapi perkembangannya sangat pesat. Pada awalnya, Anda sedikit kesulitan. Saya ingat saat Nico pertama kali bergabung dengan tim nasional. Ia kembali dan saat melawan Parma kondisinya sangat kelelahan. Ia berjalan di lapangan meski telah mencetak gol. Terlihat ia tidak seperti biasanya. Sekarang mereka lebih baik dalam mengatur diri," kata Fabregas.

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Menyesuaikan diri dengan para pemain yang tengah bersinar

Sang pelatih juga membahas perkembangan Da Cunha dan beban pertandingan anggota skuad lainnya seperti Perrone. Perkembangan pesat Da Cunha bahkan mengejutkan pelatihnya sendiri, sementara sang pemain baru-baru ini mendapat pujian tinggi dari para legenda Prancis. Fabregas harus menghadapi tantangan dalam menangani pemain yang kembali dari berbagai penjuru dunia, masing-masing dengan tingkat kebugaran pertandingan dan luapan emosi yang berbeda setelah pengalaman mereka bersama tim nasional.

"Lucas, saya tidak menyangka ia akan bermain sebanyak itu. Baginya, semuanya baru. Zidane mengatakan hal itu tentang Anda, Anda adalah nomor 6 untuk Prancis. Sekarang, untungnya Anda bermain pada Minggu dan sempat beristirahat. Perrone mencatatkan 2 assist, bermain selama 90 menit untuk pertama kalinya, lalu kembali: ini pertama kalinya. Inilah dinamika yang harus kami pahami dan kelola," tambah sang pelatih.

Prospek Como ke depan

Seiring persiapan Como menghadapi tantangan berikutnya di Serie A, fokus klub tetap tertuju pada upaya menjaga perkembangan kelompok inti pemain mudanya. Klub telah berinvestasi besar pada talenta yang memiliki kemampuan teknik, dan Fabregas bertugas mengubah potensi individu menjadi hasil kolektif. Meski perbandingan dengan Messi sulit dihindari bagi pemain dengan profil seperti Paz, klub berupaya semaksimal mungkin agar pemain muda itu tetap membumi dan fokus pada tugas di hadapannya. Pada akhirnya, Fabregas mengutamakan sisi manusiawi dalam melatih, dengan menyadari bahwa bahkan pemain paling berbakat pun bisa kehilangan arah akibat tekanan dari luar.