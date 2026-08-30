Menurut laporan kicker, kepindahan El Khannouss ke Newcastle United tidak akan terwujud. Disebutkan bahwa saat ini belum ada tanda-tanda kesepakatan antara klub Premier League tersebut dan bintang VfB itu. Sebelumnya, Foot Mercato melaporkan bahwa Newcastle sedang mempertimbangkan transfer El Khannouss karena ia dinilai sangat cocok dengan gaya bermain pelatih baru Matthias Jaissle.

Menurut kicker, El Khannouss justru bertaruh pada kemungkinan ada klub yang lebih besar dari Inggris yang menghubunginya. Kembali ke Inggris, tempat ia bermain pada 2024/25 untuk Leicester City yang kini terpuruk ke divisi ketiga, pada dasarnya memang ada dalam pikirannya sebagai gelandang kreatif papan atas. Namun, Newcastle kemungkinan tidak cukup menarik baginya.

Jika hingga penutupan bursa transfer musim panas pada Selasa tidak ada juga salah satu raksasa Inggris yang menghubungi El Khannouss, maka pemain berusia 22 tahun itu kemungkinan besar akan kembali menjalani musim 2026/27 di Stuttgart. VfB meminjam El Khannouss dari Leicester pada tahun lalu, sebelum perekrutan permanennya diresmikan pada akhir Mei setelah syarat pembelian terpenuhi. Untuk pemain Maroko tersebut, klub asal Schwaben itu, yang telah mengikatnya hingga 2030, membayar biaya transfer total sebesar 18 juta euro.

Mengapa Bilal El Khannouss bisa memicu gejolak di VfB Stuttgart?

Dalam hal kedalaman skuad untuk musim yang padat berkat sepak bola Liga Champions, bertahannya El Khannouss tentu akan menjadi kabar baik bagi Stuttgart. Namun, El Khannouss disebut merasa tidak puas dengan posisinya saat ini di tim peringkat keempat Bundesliga musim lalu itu, yang tampaknya juga menjadi alasan di balik keinginannya untuk pindah.

Getty Images

Baik pada laga resmi pembuka di DFB-Pokal melawan Hansa Rostock (4-0) maupun pada awal Bundesliga melawan Bayern Munchen (1-5), El Khannouss lama duduk di bangku cadangan dan masing-masing baru dimainkan pada fase akhir pertandingan, sementara Tiago Tomas mendapat kepercayaan lebih dulu dari pelatih Sebastian Hoeneß. Bahkan pada laga-laga terakhir musim sebelumnya, situasi pemain tim nasional Maroko itu juga sudah tidak memuaskan, karena antara lain ia hanya menjadi pemain pengganti pada final DFB-Pokal melawan Bayern (0-3). Saat bermain imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt pada pekan ke-34 Bundesliga, ia bahkan tidak dimainkan sama sekali.

Hingga sesaat sebelum Natal, El Khannouss masih lebih sering menjadi pilihan utama di VfB dan tampil meyakinkan. Namun setelah kembali dari Piala Afrika pada akhir Januari, situasi pemain ofensif itu berubah dan sejak saat itu ia bergantian antara starter dan bangku cadangan.