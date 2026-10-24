Napoli dan AS Roma menyuguhkan laga spektakuler di Serie A pada Sabtu malam. Tim asuhan Massimiliano Allegri menyia-nyiakan keunggulan 2-0, kembali unggul berkat Scott McTominay, tetapi akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan 3-3 pada pengujung laga. Bek Napoli, Sam Beukema, memainkan peran yang mencolok dalam gol penyama kedudukan Roma tersebut.

Allegri memasang Noa Lang sebagai starter Napoli. Ia mengisi lini depan bersama Rasmus Højlund dan Matteo Politano, sementara Beukema memulai laga dari bangku cadangan. Tiga pemain Belanda menjadi starter Roma: Devyne Rensch sebagai bek sayap kiri, Marten de Roon di lini tengah, dan Donyell Malen sebagai penyerang paling depan.

Laga dimulai dengan tempo tinggi dan kedua tim mendapat peluang. De Roon mencegah Højlund menciptakan ancaman setelah lima menit, sementara tak lama kemudian Rensch menggagalkan gol Lang tepat di depan garis gawang. Di sisi lain, Malen mendapat peluang besar pada menit ke-24, tetapi kiper Alex Meret melakukan penyelamatan.

Pada menit ke-28, André-Frank Zambo Anguissa memecah kebuntuan lewat gol yang indah. Setelah tendangan bebas Politano, Roma membuang bola, lalu sang gelandang melepaskan tendangan salto spektakuler ke sudut jauh gawang: 1-0. Napoli kemudian mendapat peluang untuk menambah gol melalui Højlund dan Mathías Olivera, tetapi kiper Pierluigi Gollini menjaga timnya tetap dalam pertandingan.

Roma lolos dari ketertinggalan yang lebih besar dan nyaris menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Sundulan Bryan Cristante menyusul sepak pojok membentur tiang, sehingga Napoli memasuki jeda dengan keunggulan tipis. Tiga menit setelah laga dilanjutkan, McTominay menggandakan keunggulan dengan menyundul umpan silang Politano. Gollini baru bisa menghalau bola setelah melewati garis gawang.

Tak lama setelah skor menjadi 2-0, Allegri harus bertindak ketika Benoît Badiashile keluar karena cedera. Beukema masuk pada menit ke-52. Napoli mendapat peluang besar untuk mencetak gol ketiga melalui Politano, tetapi Gollini menggagalkan skor 3-0 dengan penyelamatan apik. Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, merespons dengan melakukan tiga pergantian sekaligus, termasuk memasukkan Santiago Castro dan Balerdi.

Langkah itu terbukti berhasil karena dalam lima menit Roma bangkit sepenuhnya. Pada menit ke-69, Matías Soulé bekerja sama dengan Malen sebelum pemain Argentina itu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan lewat tembakan kaki kiri. Beukema turut melakukan kesalahan dalam prosesnya. Lima menit kemudian, Balerdi memanfaatkan bola yang gagal dibuang dengan baik setelah sepak pojok dan mencetak gol dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Napoli tampak akan meraih kemenangan ketika McTominay mencetak gol 3-2 lewat tembakan jarak jauh yang indah pada menit ke-83, tetapi enam menit kemudian Balerdi menyundul bola masuk untuk menyamakan skor menjadi 3-3. Sebelumnya, Beukema terjatuh setelah berkontak dengan Balerdi dalam fase serangan, tetapi ia tidak mendapat tendangan bebas. Setelah bangkit, ia terlambat kembali untuk mencegah gol penyama kedudukan. VAR menilai kontak tersebut bukan pelanggaran. Pelatih Napoli, Allegri, yang marah kemudian mendapat kartu merah dari wasit Andrea Colombo karena memprotes keputusan itu.