Aktivitas Real Betis semakin intensif dalam hari-hari terakhir bursa transfer, seiring upaya klub Andalusia itu untuk menata ulang prioritasnya agar sesuai dengan kebutuhan pelatih Manuel Pellegrini di musim baru.

Situs Hesport asal Maroko mengutip surat kabar Mundo Deportivo yang menyebutkan bahwa Betis memutuskan untuk menutup peluang perekrutan permanen Amrabat usai berakhirnya masa peminjamannya dari klub Turki, Fenerbahce, meski pelatih Manuel Pellegrini yakin akan kemampuannya. Keputusan itu disebabkan oleh sikap klub Turki yang tetap menuntut kompensasi finansial yang tinggi, di samping gaji besar yang diterima gelandang asal Maroko tersebut.

Keputusan ini mendorong manajemen klub Spanyol itu untuk mengubah haluan dan merekrut gelandang asal Uruguay, Facundo Bernal (21 tahun), dengan nilai 9,5 juta euro, setelah pemain muda tersebut meraih kepercayaan Pellegrini dan menunjukkan penampilan yang baik selama persiapan musim baru.

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Pada saat yang sama, Betis terus mencari penyerang baru, mengingat opsi lini serang mereka terbatas pada pemain asal Kolombia, Cucho Hernandez. Klub juga berupaya memulangkan Dani Ceballos, namun rampungnya kesepakatan itu masih bergantung pada tersedianya ruang dalam batas gaji melalui kepergian salah satu pemain, seperti Giovani Lo Celso atau Nelson Deossa, di samping persetujuan Pellegrini.

Surat kabar itu menambahkan bahwa bursa transfer Betis mungkin akan menyaksikan pergerakan lain jika sejumlah pemainnya hengkang dalam pekan-pekan mendatang, terutama bek Natan dan winger asal Maroko, Abde Ezzalzouli, yang terus menarik minat sejumlah klub. Hal ini dapat memberi ruang bagi manajemen untuk menuntaskan kesepakatan baru sebelum bursa transfer ditutup.

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