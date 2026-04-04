Betis hanya akan mengizinkan Amrabat bergabung dengan tim nasional Maroko dalam satu kondisi saja!

Pihak manajemen klub Spanyol Real Betis bergerak cepat untuk menentukan masa depan bintang Maroko, Sofiane Amrabat, yang masa peminjamannya dari klub Turki Fenerbahçe akan berakhir pada Juni mendatang. Tanggal tersebut akan menentukan nasib sang pemain, apakah akan tetap bertahan di Andalusia atau mencoba pengalaman baru.

Menurut laporan surat kabar "AS" Spanyol, Betis menempatkan kasus Amrabat sebagai prioritas utama menjelang pembukaan bursa transfer musim panas, karena klub berencana mengajukan tawaran resmi untuk membeli kontraknya secara permanen dari Fenerbahçe, setelah pemain tersebut membuktikan nilainya sebagai salah satu pilar utama dalam skuad tim.

Pihak manajemen Betis menilai bahwa Amrabat telah menjadi pemimpin de facto di ruang ganti, berkat kepribadiannya yang kuat dan pengaruhnya yang jelas terhadap rekan-rekannya, hal ini membuat klub bertekad untuk mempertahankannya dengan segala cara.

Namun, faktor penentu dalam mempercepat negosiasi adalah mendekatnya Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Manajemen khawatir penampilan gemilang pemain tersebut bersama timnas Maroko di turnamen tersebut akan membuat nilai pasarnya melonjak drastis, sehingga akan mempersulit proses perekrutan di kemudian hari.

Laporan menunjukkan bahwa Betis tidak berniat mengizinkan Amrabat pergi untuk bergabung dengan pemusatan latihan "Singa Atlas" dalam persiapan Piala Dunia, kecuali setelah kesepakatan pembelian selesai sepenuhnya.

Klub tersebut telah melakukan kontak langsung dengan sang pemain dan agennya, serta mendapatkan persetujuan awal untuk melanjutkan negosiasi dengan Fenerbahçe.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub Andalusia tersebut menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai kesepakatan tersebut mungkin akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, jika kesepakatan akhir mengenai detail keuangan tercapai, guna memastikan Real Betis mempertahankan salah satu bintang utamanya sebelum ia terpikat oleh gemerlap Piala Dunia.