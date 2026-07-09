Beticovic menuntut Aljazair... dan mengancam akan membawa kasus ini ke FIFA setelah tersingkir dari Piala Dunia

Perpanjangan kontrak Vladimir Petković hingga tahun 2028 berubah menjadi mimpi buruk finansial yang menghantui Federasi Sepak Bola Aljazair, setelah pelatih asal Swiss tersebut menuntut jumlah uang yang sangat besar sebagai imbalan atas kesediaannya untuk hengkang, sekaligus mengancam akan mengajukan gugatan ke FIFA jika tidak mendapatkan apa yang ia anggap sebagai “hak kontraknya”.

Beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Aljazair mengejutkan semua pihak dengan mengumumkan perpanjangan kontrak Petković hingga 2028—langkah yang saat itu digambarkan sebagai “pesan stabilitas”—namun hanya dalam waktu satu bulan, semua perhitungan itu runtuh.

“Para Pejuang Gurun” tersingkir di babak 32 besar oleh Swiss dengan kekalahan 0-2 dalam pertandingan yang memperlihatkan rapuhnya lini pertahanan dan menegaskan kegagalan bertaruh pada Luka Zidane serta para penjaga gawang, sehingga tim nasional pulang ke tanah air tanpa meninggalkan jejak yang berarti sejak Petković mengambil alih tugas pada tahun 2024.

Kegagalan yang mengecewakan ini mendorong Federasi untuk mengambil keputusan sulit: memecat pelatih berusia 62 tahun tersebut, namun apa yang awalnya tampak sebagai keputusan administratif sederhana berubah menjadi pertarungan hukum yang mahal.

Menurut situs “Foot Mercato”, Petković bersikeras bahwa pemutusan kontraknya—yang baru saja dinegosiasikan ulang sebulan sebelumnya—akan membebani Federasi Sepak Bola Aljazair sekitar 5 juta euro, jumlah yang ia tuntut untuk dibayarkan secara penuh tanpa niat untuk memberikan kompromi apa pun.

Di sisi lain, Federasi menegaskan bahwa kontrak tersebut memuat klausul yang memungkinkan pemutusan kontrak secara damai dengan kompensasi sebesar gaji dua bulan saja, yaitu 320 ribu euro. Perbedaan angka yang sangat besar ini memicu krisis, terutama karena Petković mengancam akan membawa kasus ini ke FIFA untuk menyelesaikan sengketa demi keuntungannya.

Konflik finansial ini tidak hanya mengancam kas federasi, tetapi juga masa depan tim nasional, karena perpisahan yang rumit ini akan menunda penunjukan pelatih baru pada fase kritis yang membutuhkan pembenahan cepat. Namun, keputusan perpanjangan kontrak yang semula dimaksudkan sebagai jaminan stabilitas, kini menjadi beban berat yang mungkin akan dibayar mahal oleh sepak bola Aljazair selama bertahun-tahun.