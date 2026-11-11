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Peter Schmeichel menuding Manchester United memperlakukan Michael Carrick dengan tidak hormat. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu masih memimpin latihan, sementara klub menyiapkan Mauricio Pochettino sebagai penggantinya. Legenda Manchester United tersebut menegaskan Carrick tidak bisa disalahkan atas keterpurukan tim dan mengatakan dewan direksi harus mendukungnya atau segera mengakhiri situasi menyakitkan yang dialaminya.

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Schmeichel kecam petinggi Manchester United

Carrick akan dipecat setelah kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox terbang ke Monaco untuk menemui salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe. Pelatih kepala Amerika Serikat, Pochettino, disiapkan untuk menggantikannya. Namun, seperti dilaporkan Daily Mail, Carrick memimpin latihan di Carrington untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu.

Berbicara di The Overlap Daily, Schmeichel mengatakan: "Menurut saya, cara semua ini berlangsung sangat tidak menghormatinya. Sejujurnya, saya rasa dia tidak melakukan kesalahan. Saya tahu posisi tim yang ditanganinya di klasemen, tetapi saya tidak menyalahkan dia sepenuhnya atas hal itu."

Mantan kiper salahkan perekrutan pemain, bukan Carrick

United berada di zona degradasi saat jeda internasional dan belum memenangkan pertandingan Premier League sejak akhir Agustus, meski sempat bangkit pada menit-menit akhir saat menghadapi Roma dan Aston Villa. Schmeichel meyakini masalahnya terletak pada pihak yang bertanggung jawab atas perekrutan pemain di klub, seraya menyoroti bahwa United telah kebobolan 30 gol dalam 10 pertandingan.

"Mereka melewati satu bursa transfer penuh tanpa merekrut satu pun bek," katanya. "Sempat ada sedikit pembicaraan soal Lewis Hall bergabung dengan klub atau upaya merekrut Lewis Hall. Itu tidak terjadi. Jadi, mereka membeli tiga gelandang."

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Schmeichel geram United berlarut-larut soal kepergian Carrick

Schmeichel mengakui bahwa manajer jarang bertahan lama di Premier League, tetapi ia geram dengan cara United menangani pergantian ini. "Jika mereka mencari orang lain, bebaskan dia dari tugasnya," katanya. "Jangan biarkan dia datang untuk memimpin latihan kemarin. Dia memimpin latihan kemarin. Betapa tidak menghormatinya itu?

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"Dia orang yang sangat, sangat baik. Dia salah satu orang paling baik yang pernah Anda temui. Jadi, perlakukan dia dengan hormat. Katakan kepadanya, 'Maaf, kawan. Kami tidak merasa kamu adalah masa depan klub ini. Ini cek untukmu. Silakan pergi.' Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka membiarkannya berlarut-larut."

Apa selanjutnya bagi Carrick dan Pochettino

Para petinggi United menggelar pembicaraan dengan Pochettino pada malam hari dan bersiap memberi tahu Carrick secara langsung pada Kamis bahwa ia dipecat. United harus membayar sekitar £7 juta untuk membebaskan Pochettino dari kontraknya bersama Amerika Serikat dan siap menanggung biaya itu.

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Belum jelas apakah ia akan memimpin Amerika Serikat melawan Haiti di CONCACAF Nations League sebelum mengambil alih tim, sementara lawatan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool menanti setelah jeda.