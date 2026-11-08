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Pembalap Mercedes George Russell melakukan kesalahan yang sulit dipercaya dalam Grand Prix Formula 1 Sao Paulo (Brasil), yang membuat mantan pembalap Ralf Schumacher tercengang.

Pada lap ke-17 dari total 71 lap balapan hari Minggu, Russell tiba-tiba berputar saat kembali ke lintasan seusai pit stop dan menghalangi sebagian jalur pembalap lain. Di jalur keluar pit yang sempit, pembalap asal Inggris itu harus memutar mobilnya dan nyaris menyebabkan tabrakan dengan para rival yang keluar dari pit di belakangnya.

"Ya Tuhan, memalukan sekali," komentar pengamat televisi Ralf Schumacher mengenai kejadian yang benar-benar tak lazim itu di Sky. "Saya juga belum pernah melihat yang seperti itu," kata komentator Sascha Roos.

Formula 1: Kesalahan Tak Masuk Akal George Russell, Ralf Schumacher Kecam Blundernya

Schumacher pun terus mengkritik blunder Russell: "Kemarin dia masih banyak bicara kepada timnya. Itulah George Russell: kemarin dia melontarkan kritik keras, sekarang dia kembali melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Sulit dipercaya. Itu benar-benar tidak boleh terjadi," kata pria berusia 51 tahun itu.

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Yang dimaksud Schumacher dengan menyinggung kejadian Sabtu sebelumnya adalah: Dalam sesi kualifikasi di Sao Paulo yang diwarnai kekacauan akibat hujan, Russell memang finis di posisi kedua, tetapi ia meluapkan kemarahannya kepada timnya, Mercedes, yang memintanya menghentikan putaran cepat terakhirnya.

"Kawan, kamu menyuruhku menghentikan putaran. Apa-apaan ini?!" omel Russell kepada teknisi balapnya melalui radio. Upaya prinsipal tim Toto Wolff untuk menenangkannya gagal. Pembalap berusia 28 tahun itu terus menggerutu: "Saya tidak mau berada di posisi kedua, saya mau berada di posisi pertama!"

Lebih buruk lagi, Russell kemudian dijatuhi penalti turun lima posisi karena komponen baru pada mobilnya. Karena itu, ia memulai balapan hari Minggu hanya dari posisi ketujuh, lalu naik ke posisi keempat sebelum melakukan kesalahan tersebut. Namun, setelah mobilnya berputar, pembalap yang menempati posisi keempat klasemen pembalap Kejuaraan Dunia sebelum balapan di Brasil itu kembali turun ke posisi ketujuh.