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Woltemade 2:1Getty Images

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Betapa banyak pembelian last-minute: dengan odds 3,25 untuk gol Woltemade melawan Milan, Fiorentina membidik Beto dan Goncalves

Bursa transfer tetap hidup hingga hari terakhir, dengan banyak pembelian di hari penutupan yang bisa langsung menjalani debut pada pekan ketiga Serie A, yang dimulai Jumat malam dengan laga antara Genoa dan Como. Di kubu Fabregas, sorotan tertuju pada rekrutan Moise Kean: penyerang Italia itu langsung mencetak gol di “Ferraris” dipatok 2,50 di Sisal dan 2,55 di Planetwin365.


Nama yang paling memancing rasa penasaran tentu adalah Nick Woltemade, yang dibeli setahun lalu seharga 90 juta dari Newcastle dan kini pindah dengan status pinjaman ke Juventus: pemain Jerman itu langsung mencetak gol di depan pendukungnya sendiri dalam big match melawan Milan menjadi opsi dengan odds 3,25. Lebih tinggi adalah odds pencetak gol untuk dua rekrutan lain yang memburu debut, pemain Juventus Sarr dan pemain Milan Hutchinson, yang keduanya dipatok 6 kali lipat taruhan

Tim lain yang juga banyak berubah adalah Fiorentina, yang masih memiliki 0 poin dan 0 gol setelah dua pekan. Akan jadi Beto yang menggantikan Kean yang akan pergi dan nama eks Udinese itu di daftar pencetak gol melawan Torino ditawarkan pada 2,75, odds yang naik sedikit menjadi 3,00 untuk Goncalves, pemain Portugal yang datang dari Sporting Lisbon. Dalam laga yang sama, waspadai hukum mantan: Rolando Mandragora telah kembali ke Torino setelah empat musim bersama Fiorentina. Kepulangannya ke Franchi dengan sebuah gol dinilai di 6,00.

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