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Juara dunia Christoph Kramer sangat terkesan dengan kekuatan tembakan bek kiri Hamburger SV, Miro Muheim.

"Betapa asyiknya jadi Muheim. Ke mana pun kamu pergi, semua orang berpikir: 'Wah, kalau dia menembak sekarang,'" kata Kramer dalam siniar Copa TS tentang kaki kiri bintang HSV tersebut, yang belakangan mencuri perhatian lewat tiga gol spektakuler dari jarak jauh.

Pada pertengahan Oktober, Muheim mencetak gol kemenangan 3-2 untuk Hamburg di kandang TSG Hoffenheim pada waktu tambahan. Sepekan kemudian, ia kembali mencetak gol lewat tembakan keras kaki kirinya dalam kemenangan 1-0 atas VfB Stuttgart . Sebelum jeda internasional terbaru, pemain tim nasional Swiss itu kembali melepaskan tembakan keras kaki kirinya dalam kemenangan 3-1 atas Borussia Mönchengladbach . Bola yang ia hajar dengan kecepatan lebih dari 129 km/jam bersarang di gawang dan membawa Hamburg unggul.

Bisakah Miro Muheim menunjukkan tembakan yang ditakuti lawan saat menghadapi Werder?

Namun, Kramer menilai Muheim kini bisa memanfaatkan ancaman tembakan jarak jauhnya, yang semakin ditakuti, untuk mengecoh lawan dengan gerak tipu seolah hendak menembak: "Sekarang semua orang pasti maju untuk menghalanginya. Aku ingin sekali jadi Muheim sekarang. Pasti asyik sekali," kata mantan pemain Bundesliga itu.

Getty Images

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Pada Minggu, Muheim bisa menunjukkan kemampuan istimewanya dalam laga khusus: HSV akan menjalani derbi utara di markas rival bebuyutannya, Werder Bremen. Namun, belum pasti apakah pemain berkaki kiri berusia 28 tahun itu bisa tampil. Belakangan, Muheim mengalami masalah otot.