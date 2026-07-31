Valencia terancam kehilangan bintang lini tengahnya, Javi Guerra, ke Barcelona, di saat klub tersebut memasuki bulan Agustus hanya dengan 3 transfer dan sejumlah posisi yang masih kosong, yang menempatkan pelatih Corberan di hadapan tantangan besar menjelang bergulirnya musim baru.

Surat kabar Catalan "Sport" mengungkap bahwa Barcelona telah memantau pemain internasional Spanyol tersebut sejak beberapa waktu lalu, dan ketertarikan ini terlihat jelas dalam beberapa hari terakhir di pusat pelatihan St George's Park di Inggris; di mana kedua tim berlatih bersama, dan Javi Guerra terlihat menyapa beberapa rekannya di Barcelona yang pernah bermain bersamanya di skuad timnas Spanyol.

Tawaran Barca yang sudah di depan mata

Sejumlah sumber mengisyaratkan bahwa Barcelona bisa jadi menyiapkan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan untuk merekrut gelandang tersebut, terutama setelah mereka mengevaluasi ulang opsi-opsi mereka seandainya benar-benar membatalkan perekrutan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez.

Meski Julian Alvarez dan Javi Guerra bermain di posisi yang berbeda, bergabungnya sang penyerang ke Barcelona dengan biaya yang lebih rendah dari perkiraan bisa memberikan klub Catalan itu sedikit likuiditas finansial yang memungkinkan mereka mencoba merekrut bintang Valencia tersebut.

Klausul penalti naik besok

Di kubu Valencia, para petinggi tampak tenang meski mengetahui ketertarikan Barcelona, dengan mengandalkan naiknya nilai klausul penalti dalam kontrak sang pemain terhitung mulai besok Sabtu, 1 Agustus, dari 40 menjadi 60 juta euro, sebuah nilai yang tampaknya sulit dijangkau oleh Barcelona atau klub mana pun dalam kondisi finansial saat ini.

Namun, keadaan bisa berbeda sepenuhnya seandainya sebuah tawaran resmi tiba di klub, karena keputusan pemilik asal Singapura, Peter Lim, tidak dapat diprediksi ketika sudah menyangkut soal uang, meski Valencia dan sang pemain sama-sama menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Stadion Mestalla musim ini, yang merupakan tahun terakhirnya bersama tim.

Valencia berpacu dengan waktu

Valencia memasuki bulan Agustus dalam situasi sulit, di mana mereka hanya menuntaskan 3 transfer selain kembalinya Guedes, dengan sejumlah posisi yang masih kosong mencakup bek kanan, kiper cadangan, dan pemain sayap, yang menempatkan beban besar di pundak pelatih Corberan.

Hari-hari ke depan tetap menentukan nasib Javi Guerra, baik bertahan di Valencia untuk musim terakhirnya maupun hijrah ke Barcelona dalam sebuah transfer yang bisa mengubah kembali peta bursa transfer musim panas di Liga Spanyol.